Після кожних відвідин простежуються позитивні наслідки: пакети військової допомоги або ж успіх ЗСУ на полі бою. Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, додавши, що конкретні результати дводенного візиту побачимо найближчим часом.

Дивіться також "Мають заплатити": США вперше передадуть Україні гроші, конфісковані в російських олігархів

Чого очікувати після приїзду Блінкена

Уже другий день держсекретар США перебуває у Києві, що свідчить про комплексність його візиту. У квітні 2022 року Блінкен відвідав Київ разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Наступного дня відбулося формування коаліції Рамштайн з понад 40 країн. Останній візит Блінкена в Україну відбувся рік тому — у вересні 2022 року. Тоді починалася активна фаза зі звільнення Слобожанщини, яка переросла у звільнення Правобережної Херсонщини.

Блінкен просто так не приїжджає. Найцікавіше залишилося за кадром. Ми побачимо це в найближчий місяць – два місяці, саме результати його візиту. Блінкен активно вивчає ситуації щодо усіх корупційних скандалів, кадрових перестановок,

– сказав політолог.

І також додав, що американське суспільство досить активно спостерігало за призначенням нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Ймовірно, це перша посадова особа, за якою так завзято слідкували пересічні американці.

Чаленко припустив, чого можна очікувати після приїзду Блінкена: дивіться відео

Припустимо, далі першочергово розглядатимуть питання щодо ефективності корупційної вертикалі в Україні, зокрема відкриття е-декларування. Також аналізуватимуть витрачання коштів американських платників податків на допомогу Україні, а саме покращення звітності.

Що таке е-декларування Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстр декларацій, або система е-декларування) — електронна онлайн-система, що дозволяє вносити, перевіряти та оприлюднювати майнові декларації держслужбовців та інших осіб, що за законом зобов'язані це робити.



5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану. Тим часом народні депутати залишили закритими ще на рік або до дня припинення воєнного стану реєстр декларацій посадовців.

“Українській владі є що показати. Як мінімум ситуація з Ігорем Коломойським дуже красномовна. Раніше не бачили, щоб Коломойського посадили за ґрати. Ми знаємо наскільки ця особистість токсична для США. Тому, я думаю, цей меседж було чітко сприйнято”, – мовив Ігор Чаленко.

Зверніть увагу! Вранці у суботу, 2 вересня, стало відомо, що Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні злочину за статтями про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському – тримання під вартою на термін 2 місяці.

Крім того, під час візиту Блінкена могли говорити про необхідність проведення виборів у 2024 році. Також, ймовірно, мовилося про Генасамблею ООН та продовження зернового коридору.

Візит Блінкена до Києва