"Это было непросто": в Харькове закончили поисковые работы после удара по "Эпицентру"
Источник:Игорь Клименко
Днем, 25 мая, россияне нанесли циничные удары по Харькову. В результате этой трагедии было много жертв и раненых, также сообщалось о большом количестве пропавших без вести людей.
Однако сейчас стало известно о завершении поисковых работ. Они продолжались почти 5 дней, чтобы найти тела погибших, которые на момент удара находились в торговом центре.
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Поисковые работы завершены
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате авиаударов, которые нанесли российские военные в субботу, 25 мая.
Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более 100 исследований,
– говорится в сообщении главы МВД.
По его словам, в полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также во время работ привлекли кинологов, служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.
В результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв – 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.
"Враг сплошным бредом пытается оправдать удары по гипермаркету, типографии, других объектах гражданской инфраструктуры. Запугает ли это харьковчан? Только увеличит ненависть. Заставит ли нас отступить? Будем еще яростнее бить врага. До победы", – добавил Клименко.
Что известно об ударе по "Эпицентру": главное
- Россия атаковала харьковский "Эпицентр" вечером 25 мая. Там вспыхнул пожар на 15 тысячах квадратных метров. Внутри находились около 200 человек, но точное количество будут считать по видео с камер. Число жертв растет.
- ГСЧС говорит, что останки погибших могут быть где угодно. Среди жертв атаки были посетители и работники центра. Так, Руслан и его сын Марк работали в "Эпицентре". Марку удалось спастись, а через час он узнал о смерти своего папы.
- Также на месте трагедии нашли убитого россиянами папу восьмилетнего Миши. Фото, как мальчик проходил процедуру отбора ДНК после российского удара по гипермаркету "Эпицентр", облетело весь интернет.
- Немало пострадавших от российской атаки сейчас находятся в больницах, им продолжают оказывать помощь. Среди спасенных 43-летний работник "Эпицентра" Виталий Новосел. Во время удара мужчина упал со второго этажа и получил переломы ног.