Эпицентр политической жизни в Трускавце: что "слуги" уже успели обсудить на встрече

Эпицентр политической жизни на несколько дней переехал из Киева в Трускавец. Там уже второй день продолжается выездное заседание фракции "Слуга народа".

На собрания народные избранники начали съезжаться с самого утра пятницы, 1 октября. Селились в самых известных отелях курорта. Как уверяли: все оплатили сами.

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Съезд депутатов фракции проходит в отеле Rixos Prykarpattya. В течение 2 дней нардепы и чиновники обсуждали на закрытых заседаниях государственные вопросы. От войны на Донбассе до глобальной трансформации страны.

Особые акценты на развитие экономики и уровня жизни граждан. По словам председателя комитета Рады по вопросам социальной политики Татьяны Третьяковой, говорилось про транспортные льготы, пенсионную реформу и трудовой кодекс.

Нардепы обсудили правоохранительную систему Украины

Не обошли и правоохранительную систему. В Трускавец пригласили генпрокурора, руководителей Министерства внутренних дел и Национального агентства предотвращения коррупции. Разговору с силовиками посвятили целый блок. В частности, изменениям в прокуратуре.

После аттестации у нас осталось 7 700 прокуроров. 36% вышло из системы, это очень много для государственной институции. Аттестация была жесткая,

– подчеркнула генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Но самый главный вопрос встречи – будут ли депутаты собирать подписи за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Интригу держат до последнего. Однако подписные листки глава фракции в Трускавец прихватил.

"Если он (Разумков – 24 канал) решит играть в холодную регламентную войну и не даст нам принимать законы с той скоростью, с которой мы должны принимать, тогда мы просто будем снимать его с должности", – отметил Давид Арахамия.

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Нардепы собирают подписи за отставку Разумкова

После обеда субботы сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова активизировался. Сами "слуги" заявили, что имеют уже 160 автографов парламентариев, тогда как процедура отзыва требует лишь 150.

При этом кампания подписания продолжается, поэтому, очевидно, в Верховной Раде уже вскоре могут произойти большие изменения.

"Слуги" рассказали о своих планах "покорить Львов"

На "большую фракцию" приехало немало ключевых политиков и чиновников. Руководство партии делилось планами "покорить Львов", который после последних местных выборов "не зазеленел". В отличие от большинства областных центров и крупных городов страны.

У нас есть очень серьезные интересные амбициозные планы для столицы нашей Западной Украины. Все-таки надо возвращать Львов в "Слугу народа", а "Слугу народа" во Львов. Потому что там у нас позиции такие не очень после местных выборов сложились,

– резюмировал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

На второй день заседаний в Трускавец прибыл и Владимир Зеленский. Дальше уже с ним "слуги народа" будут согласовывать свои стратегические планы.

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Зато для президента это хорошая возможность заглянуть в глаза своим партийцам, чтобы точно убедиться: кто "свой", а кто – "чужой". Ведь впереди у него вторая часть президентской каденции.