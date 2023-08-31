Не исключены провокации: какие могут быть угрозы во время визита Эрдогана в Россию
Президент Турции Реджеп Эрдоган может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже 4 сентября в Сочи. Украинские Силы обороны не исключают вероятные провокации со стороны страны-агрессора в эти дни.
О них 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Подобные сценарии российские оккупанты уже осуществляли.
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Вероятные провокации от россиян
По словам Натальи Гуменюк, россияне будут усиливать охрану соответствующей территории во время визита Реджепа Эрдогана. В частности, это касается моря, поскольку Сочи – прибрежный город.
"Это означает, что корабельный состав будет задействован в этих мероприятиях", – пояснила она.
Наталья Гуменюк о возможных провокациях россиян: смотреть видео
Впрочем, не исключены и провокации от врага, которые он часто создает непосредственно на морских транспортных путях с судами. Они испытывали даже эмоциональное притеснение от россиян в радиоэфирах.
Корректировка курса (судов – 24 Канал), которые будут следовать соответственно навигационными путями. Также возможно провокационное применение авиации. Это инциденты вроде тех, которые уже происходили с разными летательными аппаратами, в том числе и партнерскими в воздухе над Черным морем.
– отметила Наталья Гуменюк.
В свою очередь, украинские Силы обороны готовы к любым действиям врага и событиям. Есть четкие сценарии, учитываемые на основе предыдущих российских провокаций и агрессии.
Визит Эрдогана в Россию: что известно
- Точную дата визита Эрдогана в Россию озвучили турецкие СМИ. Впоследствии и российские пропагандисты распространили это заявление, фактически подтвердив его. Главной темой повестки станет зерновое соглашение, откуда Россия вышла 17 июля 2023 года.
- Сначала говорилось, что Владимир Путин поедет в Турцию. Но российский диктатор скрывается от ордера на арест от Международного уголовного суда и боится быть арестованным.
- Турция находится в сложной экономической ситуации, а значит, ее лидер хочет иметь определенные дивиденды от России. Эрдогану выгодно продление зерновой сделки.