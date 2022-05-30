Эрдоган ведет свою игру, – Фейгин о предложении провести переговоры с Зеленским и Путиным

Эрдоган пытается вовлечь ООН в переговорный процесс между Россией и Украиной. Будет ли это иметь большой смысл – неизвестно, ведь Путину безразлично присутствие или отсутствие ООН.

Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что Украину интересует только вопрос, есть ли у Путина желание разговаривать непосредственно с Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Эрдоган обсудил с Путиным войну в Украине

"Я глубоко убежден, что Путин лично никуда не поедет. Причин немало, но очевидно, что он просто боится. Путин ведь за пределами России не контролирует процесс, последняя его поездка была в 2021 году на встречу в Байден в Женеву", – говорит Фейгин. .

По словам правозащитника, на фоне дискуссии по поводу встречи Путина и Зеленского и возникла идея трехсторонней встречи онлайн, Эрдоган готов выступать в роли посредника. И даже несмотря на столь безопасные альтернативы, Путин постоянно срывает такие встречи.

Похоже, что Эрдоган ведет свою игру, он может переживать из-за вероятного обострения ситуации в Черном море. Хотя, имея под контролем Босфор и Дарданеллы, Турция может позволить себе гораздо больше,

– говорит Фейгин.

По мнению Марка Фейгина, Эрдоган и по состоянию на данный момент контролирует ситуацию и безопасность. А что касается изоляции Москвы и поставок украинского зерна – эта тема уже давно вышла за политические плоскости.

Турция имеет свои амбиции – она стремится контролировать Закавказье и стать гегемоном в этом регионе. Так же Эрдоган пытается блокировать вступление Финляндии и Турции в НАТО.

– добавляет Марк Фейгин.

Вряд ли такие действия будут иметь успех. Но по поводу влияния в Черном море, на Закавказье, в Азербайджане или Армении – шансы есть, говорит он.

Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Интересно: Какую цель стремится достичь Путин – смотрите видео