Очень серьезная армия, – Сазонов сказал, почему НАТО не реагирует на поездку Эрдогана в Россию

Президент Турции Реджеп Эрдоган 4 сентября прибыл в Сочи, где встретился с Владимиром Путиным. Первоначально планировалось, что именно российский диктатор отправится в Турцию.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов сказал 24 Каналу, почему Эрдоган отважился на визит в страну-террориста, а НАТО его не осудило.

К теме Надо уважать себя, – Подоляк резко отреагировал на поездку Эрдогана к Путину

"Турция – член НАТО. Турецкая армия – это очень серьезная армия не просто в регионе, а вообще на уровне европейского континента", – констатировал Сазонов.

По его словам, Альянсу "спокойно на душе", когда в таком тревожном регионе его член имеет такую армию. Именно поэтому он закроет глаза на очень многое.

Эрдоган же осознает свой статус и умело им пользуется в интересах Турции.

Удастся ли возобновить зерновую сделку

Возможны любые сценарии, но важно помнить, что Эрдоган – президент Турции, поэтому будет действовать в интересах своей страны и выдавит максимум из Путина.

Поскольку в рамках зерновой сделки Турция отлично зарабатывала – не только финансово, но и статусно – следует ожидать сдвигов в этом вопросе.

– договоренности между Россией и ООН, а также между Украиной и ООН о морских коридорах для экспорта украинского зерна. Турция стала посредником. Соглашение было подписано 22 июля 2022 года и несколько раз продлено до 17 июля 2023 года.

Путин же постарается выпросить под себя уступки по удобрениям, SWIFT и смягчению санкций. К сожалению, ООН может согласиться.

Зерновая сделка: последние новости