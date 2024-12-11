Эрдоган переиграл Путина в Сирии: уничтожит ли это отношения между ними

Последние события в Сирии, а именно продвижение повстанцев, которых частично поддерживала Турция, и в результате этого падение режима Башара Асада – союзника России, показали обострение отношений между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Это противостояние может угрожать отношениям этих глав стран.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заметил в разговоре с 24 Каналом, что значительное ослабление позиций России в Сирии означает усиление там Турции. Однако ситуация в Сирии еще далека от разрешения.

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"Тефлоновые" отношения

Яковенко отметил, что Турция является одним из бенефициаров, а также активным участником процессов в Сирии. Часть сирийской оппозиции, которая находилась в провинции Идлиб, была поддержана Анкарой и проходила военную подготовку на турецких базах. Теперь же Эрдоган значительно усилит свое присутствие в Сирии.

Однако еще продолжается противостояние между антиасадовскими силами, которые поддерживает Турция, и силами курдов – противников Эрдогана. Поэтому события в Сирии еще не закончились.

В то же время отношения между Эрдоганом и Путиным ситуация в Сирии не нарушит.

Их отношения имеют "тефлоновый" характер. Ничто не может окончательно похоронить их, ведь Эрдоган для Путина – родственная душа. Он склонен доверять президенту Турции, выстраивать с ним сотрудничество,

– подчеркнул оппозиционный журналист.

Путину, по его мнению, некуда деваться. Не так много стран, особенно – членов НАТО, с руководителями которых глава Кремля вообще может иметь дело. Это Венгрия и Турция. Поэтому по целому ряду позиций Путин заинтересован в сохранении отношений с Эрдоганом.

Обратите внимание! Сейчас остается открытым вопрос военного присутствия России в Сирии. В Кремле считают, что говорить об этом сейчас преждевременно. Этот вопрос будет рассматриваться с теми, кто будет у власти в стране. В то же время Россия начала перебрасывать свои корабли с военно-морской базы в Тартусе и вывозить самолетами вооружение с авиабазы "Хмеймим".

Однако говорить об измене Турции в отношении России нельзя, ведь Эрдоган ничего не обещал Путину. Президент Турции воспользовался ситуацией и в очередной раз переиграл Путина на Ближнем Востоке,

– отметил Игорь Яковенко.

К слову, военный эксперт Олег Жданов уверен, что Эрдоган воспользовался тем, что Россия "отвлекла свое внимание от Сирии". Жданов считает, что Турции было выгодно вытеснить Кремль с Ближнего Востока.