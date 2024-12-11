Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив в розмові з 24 Каналом, що значне послаблення позицій Росії в Сирії означає посилення там Туреччини. Проте ситуація в Сирії ще далека від розв'язання.

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"Тефлонові" відносини

Яковенко наголосив, що Туреччина є одним з бенефіціарів, а також активним учасником процесів у Сирії. Частина сирійської опозиції, яка перебувала в провінції Ідліб, була підтримана Анкарою і проходила військовий вишкіл на турецьких базах. Тепер же Ердоган значно посилить свою присутність в Сирії.

Однак ще триває протистояння між антиасадівськими силами, які підтримує Туреччина, і силами курдів – противників Ердогана. Тому події в Сирії ще не закінчились.

Водночас відносини між Ердоганом та Путіним ситуація в Сирії не порушить.

Їхні стосунки мають "тефлоновий" характер. Ніщо не може остаточно їх похоронити, адже Ердоган для Путіна – споріднена душа. Він схильний довіряти президенту Туреччини, вибудовувати з ним співпрацю,

– підкреслив опозиційний журналіст.

Путіну, на його думку, немає куди подітися. Не так багато країн, особливо – членів НАТО, з керівниками яких очільник Кремля взагалі може мати справу. Це Угорщина та Туреччина. Тому по цілій низці позицій Путін зацікавлений в збереженні відносин з Ердоганом.

Зверніть увагу! Наразі залишається відкритим питання військової присутності Росії в Сирії. В Кремлі вважають, що говорити про це наразі передчасно. Це питання розглядатиметься з тими, хто буде при владі в країні. Водночас Росія почала перекидати свої кораблі з військово-морської бази у Тартусі і вивозити літаками озброєння з авіабази "Хмеймім".

Однак говорити про зраду Туреччини щодо Росії не можна, адже Ердоган нічого не обіцяв Путіну. Президент Туреччини скористався ситуацією і в чергове переграв Путіна на Близькому Сході,

– відзначив Ігор Яковенко.

До слова, військовий експерт Олег Жданов впевнений, що Ердоган скористався тим, що Росія "відвернула свою увагу від Сирії". Жданов вважає, що Туреччині було вигідно витіснити Кремль з Близького Сходу.