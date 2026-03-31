Журналист, аналитик-международник Александр Демченко рассказал 24 Каналу, чего именно боится глава Кремля. Он предположил, к каким действиям может прибегнуть он, чтобы удержать власть.

Зачем Путину проводить чистки?

Демченко считает, что Путин очень боится продолжения украинских спецопераций. А также того, что его жизни может что-то угрожать. То, что произошло с Николасом Мадуро и Али Хаменеи – одного отправили за решетку, а второго – убили, – очень пугает Путина.

Украина может пойти на определенные вещи, на которые пошел Израиль. Путин этого очень боится, но он прекрасно понимает, если придут его снимать, то это будут исключительно свои,

– отметил журналист.

В России за последние годы задержали большое количество руководителей Министерства обороны, которое когда-то возглавлял Сергей Шойгу.

В России огромное количество высокопоставленных чиновников разного звена. Почему же взялись за клан Шойгу? Объяснение, по мнению аналитика-международника, очень простое. Ранее отстранили Николая Патрушева с должности секретаря СНБО, взялись за людей из окружения Сергея Кириенко (первого заместителя главы администрации президента – 24 Канал), который еще до Путина был премьер-министром.

Путин прекрасно понимает, что если кто-то и может объединиться, то он это будет делать вокруг людей, за которыми кто-то стоит, которые имеют какую-то власть, понимают, как работает система и имеют определенное реноме,

– подчеркнул Александр Демченко.

Все эти люди были до Путина, они понимают, как построить новую вертикаль власти, знают, как работает система. Он прекрасно осознает угрозу, которая поступает от этих людей. Поэтому он и начинает в отношении них определенные процессы. Репрессивные или нет – покажет, по его мнению, время.

"Путин за Шойгу возьмется лично и публично. Уже и Тимур Иванов, бывший заместитель министра обороны, сказал, что готов все рассказать. Предположительно, о Шойгу, потому что больше никого не осталось", – предположил журналист.

Важно! В России задержаны несколько заместителей Сергея Шойгу, когда он был министром обороны. В апреле 2024 – Тимура Иванова, которого приговорили к 13 годам колонии, а в июле – Дмитрия Булгакова, в марте 2026 – Руслана Цаликова – ближайшего соратника Шойгу. Кроме того, было задержано несколько начальников управления минобороны.

Путину необходимо начать массовые публичные чистки и расправы среди своих по одной простой причине. Если чисток нет, те, кто у власти, не будут бояться. А главе Кремля нужно, чтобы боялись – тогда не будет никаких восстаний и бунта внутри.

