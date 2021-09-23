В Эстонии вызвали "на ковер" российского посла

Министерство иностранных дел Эстонии 23 августа вызвало посла России. Дипломату вручили ноту протеста о нарушении воздушной границы страны.

Детали инцидента

22 сентября Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Эстонии. МИД страны назвал это "очень досадным и серьезным инцидентом".

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Сегодня, 23 сентября, министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии

Россия регулярно нарушает воздушное пространство Эстонии. Да, 5 мая российский самолет Ил-96 пролетел вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. На следующий день российского посла вызвали в МИД.

Несмотря на предупреждение уже 7 мая россияне совершили аналогичное нарушение. Тогда посла вызвали снова.

Обратите внимание! Авиапространство Эстонии нарушает не только Россия. Да, 25 августа в воздушное пространство страны ворвался самолет военно-воздушных сил Швейцарии. Самолет менее одной минуты пробыл над Вайндлоо.

В то же время он находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой. Передатчик воздушного судна был включен, а также у самолета был план полета.