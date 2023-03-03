Эстония требует отправить в Украину не менее 1 миллиона снарядов: откуда ЕС может их взять

Эстония выступила с инициативой передачи боеприпасов в Украину. Теперь это обсудят министры обороны стран ЕС на встрече 7 и 8 марта.

Детали рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью для 24 Канала.

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Он подчеркнул, что Эстония уже предложила передать минимум 1 миллион снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, и продолжает давить на союзников, чтобы они сделали то же самое.

Где ЕС может взять снаряды для Украины

Эстония передала Украине почти все свои 155-миллиметровые гаубицы. Наши защитники уже закончили обучение на этих артиллерийских системах. По словам военнослужащих ВСУ, проблем с освоением гаубиц FH-70 не возникло, они очень похожи на советские. Интересно, что обучение длилось всего две недели.

Министр обороны Эстонии отметил, что на предстоящей встрече будут обсуждаться 3 варианта получения боеприпасов:

использование собственных запасов,

выполнение еще не выполненных контрактов,

новые закупки у европейских производителей.

Итак, это три возможных способа получить один миллион снарядов. И, конечно, мы будем продолжать продвигать этот вопрос, чтобы все поняли, почему это так важно сейчас для Украины,

– подчеркнул Ханно Певкур.

Глава Минобороны Эстонии также отметил, что помощь от западных партнеров может быть в 10 раз больше, чем сейчас. Стоит уточнить, что сама Эстония является крупнейшим донором военной помощи в Украине.