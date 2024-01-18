Эстония выдворит главу церкви Московского патриархата: он угрожает нацбезопасности

Эстония решила не продлевать вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгению. Священнослужитель должен покинуть страну до 6 февраля.

Причина такого решения состоит в том, что в деятельности митрополита эстонские власти видят угрозу национальной безопасности.

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Митрополит должен покинуть страну

Отмечается, что МВД неоднократно вызывало главу Эстонской православной церкви Московского патриархата, чтобы призвать его перестать в своих заявлениях оправдывать кремлевский режим.

Однако даже после этого митрополит Евгений решил не изменить свою риторику. Поэтому Эстония приняла решение отказать ему в продлении вида на жительство.

Эстония решила отказать митрополиту Евгению, или Валерию Решетникову, в продолжении вида на жительство, потому что его публичные действия и заявления поддерживают агрессора, и он не изменил своего поведения, несмотря на предыдущие предупреждения,

— подчеркнул представитель службы надзора за границей и миграцией Индрек Ару.

Вид на жительство Решетникова заканчивается 6 февраля – то есть к этому сроку служитель должен покинуть страну. Служба внутренней безопасности Эстонии отмечает, что митрополит Евгений последовательно оправдывал и поддерживал кровавую агрессию кремлевского режима против Украины.

В то же время, решение не продлевать право на пребывание в стране Решетникову касается только его поведения и не имеет никакого отношения к Эстонской православной церкви Московского патриархата или ее верных.

УПЦ МП в Украине