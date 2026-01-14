Россия целенаправленно атакует дронами жилые дома. Также она работает над тем, как снизить стоимость массированного обстрела, одновременно нанеся значительный ущерб Украине.

Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, на что способен модернизированный дрон "Герань-5" и сталкивается ли "Шахед" с проблемами в мороз.

Также Храпчинский прокомментировал российский удар "Орешником" по Львовской области, в частности, то, чего Путин хотел этим добиться и что получилось на самом деле – все читайте далее в материале.

Действительно ли "Шахеды" падают из-за обледенения?

Действительно ли "Шахеды" летают меньше из-за мороза? СМИ об этом писали. Была даже информация, что они падают из-за обледенения. Это правда?

Россияне в свое время столкнулись с проблемой применения "Шахедов" во время холодов. Поэтому они модернизировали определенные элементы. В частности, установили системы подогрева некоторых элементов, что позволило использовать "Шахеды" в плохих метеоусловиях.

Обледенение может произойти на любом воздушном объекте. Давайте вспомним, что любой гражданский самолет перед вылетом обрабатывали специальной жидкостью, чтобы основные агрегаты не покрылись льдом.

Враг и дальше использует ударные беспилотники против Украины. Даже в мороз мы видим небольшое количество. Уменьшение количества примененных дронов может быть связано с некоторыми успешными операциями Сил обороны Украины, которые привели к существенному уменьшению потенциала получения комплектующих.

Вспомним и про нестабильную ситуацию в Иране. Это тоже может влиять на поставки комплектующих. Здесь много связанных вещей.

Относительно того, что российские дроны попадали в наши жилые здания из-за намерзания на поверхности. Я бы не оправдывал россиян. Надо понимать, что большинство маршрутов ударных беспилотников построены через густонаселенные районы городов, чтобы были сопутствующие потери среди гражданского населения.

Это основной инструмент работы российских террористов. Давайте вспомним, что на некоторые ТЭЦ можно зайти, не затрагивая жилые дома. Но Россия намеренно строит маршруты, которые позволяют попасть в жилые дома.

Как свержение режима в Иране может повлиять на поставки БПЛА в Россию?

Вы упомянули ситуацию в Иране. Как это повлияет на поставки комплектующих в Россию, если тамошний режим падет?

Россия длительное время ищет китайские CRPA-антенны и другие китайские элементы. Здесь есть вопрос, насколько глубоко Иран передал России технологии. Это уже касается любых ударных беспилотников.

Возможно, появление "Герань-5", который фактически является иранским ракетоподобным беспилотником, связано с тем, что иранский режим пытался откупиться, чтобы в случае проблем переехать в Россию.

Здесь я бы говорил о детальном изучении того, насколько глубоко Иран передал технологии России. Если мы говорим о классическом "Шахеде", то там передали полный объем технологий, кроме некоторых ключевых компонентов. И вот есть вопрос, не могла ли ситуация в Иране заставить режим передать все свои технологии России, чтобы обеспечить себе спокойное пребывание на их территории. Этот вопрос надо исследовать.

Но стратегическая ошибка уже произошла. Вспомним недавнее выступление командующего Европейского командования США Алексуса Гринкевича, который сообщил, что Китай активно финансирует Россию, Иран, Северную Корею, чтобы создавать отдельную "ось зла", которая противостоит нормальному порядку в Европе.

Здесь есть что исследовать. Поэтому сейчас трудно сказать, как условное падение режима в Иране повлияет на поставки комплектующих в Россию. Ведь длительное время мы видим замену некоторых технологий на китайские.

Хочу привести пример Сирии. Падение режима произошло, но Россия сохранила определенные возможности. Она в таком нейтральном статусе находится.

Путин обещал своим партнерам "золотой зонтик", а он сломался. И мы ожидаем, что после этого все партнеры отвернутся от Путина. А тут видим, что убрали режим в Сирии, но ситуация не изменилась.

Ситуация в Венесуэле. Забрали Мадуро, но не произошло существенного изменения власти или активного присутствия вооруженных сил США. Некоторые эксперты уже начали распределять российское оружие и говорить, как оно поступит в Украину.

Хотя опять-таки американцы прилетели в Венесуэлу, забрали Мадуро и улетели. Там не осталось никого, кто бы передал Украине российское оружие.

Почему Путин ударил "Орешником" по Львовской области?

Удар "Орешником" по Львовской области. Это была месть Путина за так называемый "удар по его резиденции"? Или это сигнал Европе и Трампу?

Бессмысленный шаг от Путина. Но давайте сначала. Первое. Применение ракеты "Орешник". Это не баллистическая ракета средней дальности. В который раз буду говорить, что это модернизированная межконтинентальная баллистическая ракета.

Как мы это знаем? Перед применением Россия извещала США, что будет применять такое оружие. Это было накануне удара по Днепру и по Львовской области. Почему они это сделали? Чтобы это не воспринималось как удар по территории Европы или США. Чтобы не привести к обратному удару по территории России. Это была бы уже условная "ядерная война".

В водовороте современных асимметричный военных операций, которые видим за последнее время... Тут вспомним об операции "Паутина", обезвреживание теневого флота России в акватории Средиземного моря. На этом фоне подсвечивается вопрос ядерного оружия. Еще раз утверждается, что это оружие, после которого ничего не останется. Фактически будет конец истории. То есть "если мы его применим, то не будет кому сказать, что мы победили".

Поэтому ядерное оружие становится все менее эффективным. Потому что приоритеты в жизни совсем другие. Но вернемся к началу.

Почему "Орешник" – межконтинентальная баллистическая ракета? Потому что у нее было несколько боевых частей. Если в случае Днепра было 36 ударных суббоеприпасов, то в случае Львовской области было применено только 12.

То, как прилетело по Львовской области – это было 100% поражение, даже если бы там было ядерное вооружение. Боевые части летели неравномерно. Просто летело в одну кучу.

Это свидетельствует, что у них проблемы с технологиями?

Это – проблемы с технологиями. У них гироскоп был примерно такой, который использовали на ракете Гагарина. Эта ракета была собрана из элементов старых советских ракет или из имеющихся межконтинентальных баллистических ракет вроде "Ярс", "Сатаны", возможно и остатки "Пионера" есть. Они собрали все это в кучу и запустили.

В первом случае был провал удара по Днепру. Но выглядело феерично. Второй раз выглядело феерично, но с точки зрения военной тактики – неэффективно.

Что хотел сказать Путин? Что это современное оружие, которое запускает большое количество боеголовок, разлетающихся по разным объектам. И условно ни одна система ПВО не перехватит его.

Опять-таки система противоракетной защиты предусматривает перехват до того момента, как ракета расходится на 12 или 36 боевых средств.

Я бы здесь говорил больше о технологической халатности и непонимании применения вооружения со стороны России, чем о перспективном сверхсовременном виде вооружения.

Вот такая очередная папка, которую принесли Путину с "вундервафлей". Уже была ракета, которая летала вокруг земного шара и непонятно, куда прилетит. При этом она оставляет след и ее видно на всех средствах радиолокации. Ее не сложно перехватить. Это такой вот страшный сон при температуре 40 градусов, а не современный вид вооружения.

Давайте сравним. "Орешник" стоил России более 50 миллионов долларов. В то же время удар "Шахедами" стоил около 12 миллионов долларов. Посмотрите на результат от этих ударов.

Это агония со стороны России. Но проблема в том, что у них достаточно возможностей и оружия, которое позволяет вести такую войну и бить по территории Украины.

Здесь уже вопрос к тому, как будет реагировать мир. В Британии заявили, что за год разработают современные баллистические ракеты для Украины, которые будут долетать до Москвы. Хорошо. А что со Storm Shadow? Она уже производится. Давайте увеличим объемы производства. Тем более что эти ракеты эффективно себя продемонстрировали.

А давайте вы нам передадите не 14 ЗРК Raven с нашими ракетами Р-73, а 100 машин. Или дадите больше тактических средств радиолокации.

То есть как мировое сообщество отреагировало? Командующий вооруженными силами США в Европе сказал, что они объединяются. Великобритания говорит, что через год предоставит какое-то оружие. Но все равно нет единства, которое предусматривало бы распределение ресурсов и возможности, чтобы продемонстрировать силу объединенной Европы для собственной защиты.

Что сделала Россия? Она объединила усилия с другими странами. Северная Корея дает баллистические ракеты и артиллерийские снаряды. Иран предоставляет технологии дронов и частично комплектующие к дронам. Китай предоставляет большое количество различных комплектующих, финансирует, закупает даже бытовые элементы, которые нужны России.

Беларусь, которая длительное время не была под санкциями, развернула массовое производство микрочипов. Они по своей технологичности находятся на уровне 2012 года, а то и раньше. Но это основные виды электроники, которые стоят в российском оружии. 6 миллионов чипов за 2025 год было предоставлено из Беларуси.

Россия смогла объединить вокруг себя ряд стран, которые помогают ей вести войну. Мы пока что получим решение в виде брони, которая не может быть защищена от ударных беспилотников, получаем разнообразные средства поражения. Но это не является единственной стратегией по распределению, кто сколько оружия производит.

Европа попыталась сделать стратегию развития европейского ВПК. Но закончилось это тем, что завод Rheinmetall так и не вышел на конец 2025 года к тем показателям, которые обещал.

Какие проблемы имеет Россия с производством "Орешника"?

Будут ли они ставить "Орешник" на серийное производство? Или же это пугалка для Запада?

Вторая ракета, которая прилетела по Львовской области, условный "Орешник", как они его называют, собрали из б/у комплектующих.

Россия еще в 2014 году потеряла вместе с "Южмашем" возможность модернизации и дальнейшего продвижения в разработках межконтинентальных баллистических ракет.

Также в 1990-е Россия потеряла много инженеров, которые разрабатывали ракеты. Частично их хотела похитить Северная Корея, частично сами выехали из рабства, потому что дальше пошли работать в США, Израиль, где изготавливают современное оружие.

Россия потеряла некоторые элементы. Но есть ключевая вещь. Наличие ядерного оружия – это защита. Но мы же воюем с Россией, у которой есть ядерное оружие.

Вспомним войну между Пакистаном и Индией. Две страны имеют ядерное оружие. Израиль и Иран также имеют ядерное оружие. Они могут его применить. Но все воюют с помощью обычного оружия. О чем это нам говорит? Мы должны выходить за рамки современной войны. Делать асимметричные решения с технологическим подходом.

Тогда появится инструмент вроде "Паутины". Поверьте, это был гораздо более глубокий удар, чем просто атака ядерной ракеты.

Россия в любом случае будет пугать дальше мир ядерным оружием. Зато что должна сделать Европа? Объединить усилия и выстроить эшелонированную систему противодействия против такой угрозы. Еще после Днепра должны были бы появиться системы противоракетной защиты на территории Украины.

Германия купила себе израильский Arrow-3. Сейчас там куча неизвестных дронов ищут этот комплекс. Возвращаемся к тому, что Россия до сих пор будет жить в условиях виртуального СССР и виртуальных условиях холодной войны. Они дальше будут пугать мир ядерным оружием.

Нам надо выбить этот "стул" через асимметричные действия и технологические возможности. Но есть основная проблема. Некоторые наши решения враг очень быстро копирует и масштабирует. Мы теряем эффективность и возможность развивать эти технологии.

Как Россия совершенствует "Шахеды" и какие есть новые угрозы?

Была информация, что "Шахеды" сбрасывают мины в полете на территории Украины. Также уже применяют модернизированный дрон "Герань-5", где боевая часть составляет 90 килограммов. Насколько опасны эти беспилотники?

"Герань-5" внешне похож на "Фламинго". Технология такая же как у нашего "Ада", "Фламинго", "Стрижа". Это – дешевое решение, которое может использовать реактивную тягу для нанесения ударов.

Это средство поражения может нести около 200 килограммов полезной нагрузки. Это вчетверо больше, чем в обычном "Шахеде".

В любом случае враг будет пытаться искать дешевое решение, которое сможет масштабировать и в большом количестве использовать по Украине. Условно, "Орешник" стоит 50 миллионов, крылатая ракета стоит 2 – 3 миллиона, а вот такая "Герань" – до 100 тысяч долларов.

Стоимость массированного обстрела обходится так же, но дает больше пользы для врага. Должны понимать, что враг будет работать над расширением его технологических возможностей.

Уже было появление Mesh-связи, которая обеспечивает более точное наведение. Недавно Сергей Флеш публиковал фотографию "Шахеда" с длинной антенной. Для авиаторов это знакомая система по радиомаякам, по которым можно координировать свои действия и понимать, где ты находишься.

Это – известная на весь мир система, которую используют в гражданской и военной авиации, когда нет GPS-сигнала. Мы возвращаемся к истокам.

Вернемся еще и к тому, что Беларусь оборудовала свои башни мобильной связи вдоль границы с Украиной определенными возможностями, которые позволяют не только передавать сигнал "Шахедам". Вспомним, что на прошлой неделе был пролет этих беспилотников исключительно по северной границе Украины. Это был тестовый режим пролета "Шахедов" в зоне ответственности связи, которую обеспечивает Беларусь.

На этих башнях стоят радиомаяки, которые позволяют формировать собственную систему координат. Им не нужно уже использовать антенны "Комета". То есть нам нужно искать решение, которое бы создавало имитацию (спуфинг) этих маяков или выявлять такие маяки на нашей территории. Или работать средствами РЭБ по вражеской территории, чтобы подавлять возможность передачи таких данных.

Там уже "Гераням" приписывают разнообразные интересные возможности. Но здесь важно все четко анализировать. Надо смотреть, куда движется враг.

Враг сейчас формирует ударную группу из большого количества средств поражения, которые могут контролировать российские операторы благодаря каналам связи с территории Беларуси или с временно оккупированной территории. В Донецке построена стационарная система для пуска "Шахедов". Есть там возможности для связи.

Основной инструмент, куда движется враг – получить качественную связь на "Шахедах". Далее уже можно говорить об улучшении определенных возможностей, появление дополнительных средств поражения на "Шахедах".

Они пытались поставить на "Шахед" ракету "воздух – воздух" Р-60, пробовали установить ПЗРК. А сейчас появляется "Герань-5" – иранский дрон-ракета. Она может нести дополнительную полезную нагрузку. Это именно тот дрон, который сможет реализовать использование ракет класса "воздух – воздух".

В любом случае здесь должен быть технологический ответ. Умная система против воздушной обороны. Не просто обнаружить и перехватить. А обнаружить, понять намерение и уничтожить. Во время большого налета дронов надо активно выявлять основные каналы связи и с умом подходить к перехвату. Условно, лишить возможности связи, а уже потом перехватывать эти дроны, которые стали барражирующими боеприпасами.

Чем будут полезны Украине польские МиГи?

Как польские МиГи могут помочь нашей ПВО? Поступала информация, что вроде бы в феврале может поступить 14 самолетов.

Это больше вопрос к восстановлению эксплуатации некоторых наших бортов. Также это и о том, что мы не успеваем вовремя подготовить пилотов к европейским и американским самолетам. Недостаток технического состава и пилотов.

В который раз об этом говорим. Мы видим много рекламы по вступлению в различные бригады. Но нет ни одного бигборда, где призывали бы стать будущим пилотом F-16, Mirage или Gripen или стать инженером, который будет обслуживать эти самолеты.

Мы должны работать на перспективу. Потому что когда в 2030 году мы наконец сможем получить какие-то самолеты, то нам все равно не будет хватать пилотов. Поэтому надо говорить об изменении некоторых важных инструментов, которые используем.

Относительно МиГ-29. Это – усиление нашей способности при отсутствии достаточного количества пилотов на американские самолеты. Также это возможность использовать самолеты на линии боевого соприкосновения. Они адаптированы под возможность использования и американских ракет, и противорадиолокационных HARM, и управляемых авиабомб.

Поэтому, сможем активнее использовать их на линии боевого соприкосновения – там, где иногда F-16 лучше не использовать. Потому что враг активно охотится на эти самолеты благодаря своим более современным решениям.