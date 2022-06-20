Это больше, чем агония, – советник главы Херсонской ОВА об артобстрелах россиян
В Херсонской области ВСУ отбросили россиян с первой линии обороны, сейчас они укрепляются на второй и третьей. Кроме того, имеют место точные попадания, в том числе – по складам боеприпасов.
Однако россияне постоянно подтягивают резервы. Об этом 24 каналу сказал Сергей Хлань, советник председателя Херсонской ОВА и военнослужащий ТРО.
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Они постоянно подтягивают резервы, а мы постоянно точно по ним попадаем. Они продолжают это делать, а мы продолжаем их крушить,
– отметил советник главы ОВА.
Это хаотические обстрелы
Хлань заметил, что кафиры отвечают своей артиллерией, но это больше напоминает агонию. Все эти ответы они направляют в населенные пункты, в результате чего страдает много мирного населения.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Российские военные не могут поделить "сферу влияния" на временно оккупированных территориях Украины. В частности, перестрелки были зафиксированы в Чернобаевке и Новой Каховке.
- По данным СБУ, российские кафиры на Херсонщине обезумевают от страха . Они жалуются, что они постоянно обстреливаются украинскими военными.
- Главное управление разведки Минобороны Украины установило, что россияне готовы самостоятельно убивать тех, кто не желает выполнять их преступные приказы. Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупанта с супругой.
- Херсонский активист отметил, что ситуация со связью в Херсоне – стабильно плохая. Более того, кафиры пытаются "убить Viber" – единственный канал коммуникации между херсонцами, которые остались в оккупации и подконтрольной частью Украины.
- Россияне минируют Херсонскую область боеприпасами с 1950-х годов прошлого столетия. По данным разведки, они должны были быть уничтожены, однако российское командование присвоило средства на утилизацию и передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций.
- На Херсонщине изрядно активизировалось движение сопротивления, что совсем не радует русских боевиков . Так, в Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Соболева , который перешел на сторону оккупантов с начала полномасштабного вторжения.
- Местные жители убеждены, что вскоре захватчики пожалеют, что пришли на нашу землю. Ведь ВСУ совсем близка, а бежать уже поздно.
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