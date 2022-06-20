Это больше, чем агония, – советник главы Херсонской ОВА об артобстрелах россиян

В Херсонской области ВСУ отбросили россиян с первой линии обороны, сейчас они укрепляются на второй и третьей. Кроме того, имеют место точные попадания, в том числе – по складам боеприпасов.

Однако россияне постоянно подтягивают резервы. Об этом 24 каналу сказал Сергей Хлань, советник председателя Херсонской ОВА и военнослужащий ТРО.

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Они постоянно подтягивают резервы, а мы постоянно точно по ним попадаем. Они продолжают это делать, а мы продолжаем их крушить,

– отметил советник главы ОВА.

Это хаотические обстрелы

Хлань заметил, что кафиры отвечают своей артиллерией, но это больше напоминает агонию. Все эти ответы они направляют в населенные пункты, в результате чего страдает много мирного населения.

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