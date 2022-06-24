Это будет для врага непросто, – Мусиенко о планах России по форсированию Северского Донца
Российские войска проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец. Такую информацию сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Они будут пробовать форсировать Северский Донец, хотя для россиян это непросто. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Важно Российский флот вывел из Севастополя 6 кораблей-ракетоносцев: 5 из них готовы к ударам по Украине
По его словам, украинские защитники уже неоднократно демонстрировали, как они могут уничтожать понтонные мосты врага.
Для них (россиян – 24 канал) это всегда связано с риском. Надо понимать, Лисичанск расположен таким образом, что у нас там есть возможность получать господствующие позиции,
– сообщил Александр Мусиенко.
Он объяснил, что с точки зрения военной тактики у нас есть возможность эффективно видеть как возможные направления, где враг захочет начать форсирование, так и помешать этому.
"Поэтому пусть они пробуют. Я думаю, что наши силы это понимают, видят и готовятся к тому, чтобы помешать этим планам", – добавил Мусиенко.
Александр Мусиенко объяснил, какая ситуация возле Лисичанска: смотрите видео
Последние новости о войне России против Украины
- Российские военные в последние недели наносили массированные удары по Лисичанску в Луганской области. В настоящее время войска агрессора продвигаются в сторону города со стороны Золотого и Тошковки.
- Украинские военные продолжают титанически противостоять врагу. В Донецкой области, где оккупанты перешли больше к обороне, удалось не только обнаружить вражеские ДРГ, но и разбить их.
- В Попасной на Луганщине после российских атак не осталось ни одного уцелевшего дома. В сети распространили видео, на котором показали, что произошло с городом. Менее минутной записи достаточно для понимания того, как выглядит российское "освобождение".
- Украинские защитники не исключают, что в ближайшее время придется покинуть Северодонецк и отойти на укрепление позиций.
- Российские захватчики могут замедлить темпы своего наступления. И это произойдет независимо от того, удастся ли им захватить Северодонецк. К такому выводу пришли в Институте по изучению войны. Там также отметили, что наши военные делают все возможное, чтобы замедлить врага.