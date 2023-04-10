Это чрезвычайно тайная информация, – Пентагон впервые прокомментировал "слив" документов

В США заявили, что в результате "слива" документов была обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация. Пентагон заявил, что это очень серьезный риск национальной безопасности страны.

10 апреля на брифинге помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что Министерство обороны США еще оценивает масштабы "слива" секретной информации. Однако там заявили, что данные были секретными.

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Пентагон официально прокомментировал "утечку документов"

В Пентагоне впервые официально прокомментировали информацию о "слитых секретных документах". Ранее издания ссылались только на анонимные источники в ведомстве.

Крис Мигер заявил, что министр обороны США Ллойд Остин был впервые проинформирован о "сливе" еще 6 апреля, а на следующий день начал "созывать высших руководителей на ежедневной основе". Также в течение выходных чиновники США общались с союзниками и партнерами, отметив, что некоторые из них также имеют отношение к обнародованной информации.

В США заявляют, что информация была "чрезвычайно секретной"

Мигер заявил, что в результате утечки была обнародована "чрезвычайно тайная, засекреченная" информация. По его словам, она представляет "очень серьезный риск для национальной безопасности" США.

Это очень засекреченные конфиденциальные материалы, которые люди в Министерстве обороны и, безусловно, в других органах власти США используют для своей работы,

– сказал он.

При этом он отметил, что Минобороны страны все еще работает над тем, чтобы изучить объемы и масштабы распространения этой информации. Также проводится круглосуточная работа над тем, чтобы определить ее влияние и организовать мероприятия по смягчению последствий.

Мы все еще расследуем, как это произошло, а также масштабы проблемы,

– уточнил он.

По его словам, Минобороны США уже проводит мероприятия, чтобы определить, как и кем распространяется "слитая" информация и что она может содержать.

Были ли документы подлинными

Мигер отказался комментировать, являются ли документы подлинными, заявив, что команда Пентагона работает над этой оценкой, но отметил, что распространённые в сети фотографии, похоже, содержат конфиденциальную информацию.

Похоже, что на фотографиях показаны документы, похожие по формату на используемые для предоставления нашим старшим руководителям ежедневных обновлений об операциях, связанных с Украиной и Россией, а также других разведывательных обновлений,

– сказал он.

Однако он отметил, что некоторые из них, "похоже, были изменены". Это касается документа о потерях Украины в войне. В "распространённом в сети документе" было написано, что Украина потеряла больше военных, чем Россия, тогда как в начальной версии было сказано обратное.

В Белом доме также подтвердили утечку секретных данных

Белый дом также подтвердил утечку секретных материалов Минобороны США. Об этом сообщил на брифинге советник по нацбезопасности администрации Байдена Джон Кирби.

По его словам, власти США пока не могут сказать, прекращена ли утечка секретных материалов Пентагона или возможна публикация еще каких-то таких данных.

"Эта информация не имеет отношения к открытому доступу. Ей нечего делать на первых страницах газет или на телевидении", – заявил Кирби.

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