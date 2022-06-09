Это критически много, – советник мэра Мариуполя сказал, сколько людей остается в блокадном городе

Во временно оккупированном Мариуполе остаются более 100 тысяч человек. Подсчитать точное количество очень сложно, ведь есть определенные миграционные процессы, происходящие через россиян, за которыми сложно следить.

Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По ориентировочным подсчетам, в городе находится около 130 тысяч человек.

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"Люди въезжают, уезжают. Даже если отталкиваться от 100 тысяч человек, это много", – отметил мэрский советник.

По словам Андрющенко, в псевдореспублике на оккупированной территории Донбасса сообщили, что в Мариуполе 46 тысяч пенсионеров подали заявление на получение российских пенсий.

Если ориентироваться на эти данные, то к ним нужно добавить еще примерно 20 – 30% пожилых мариупольцев, не признающих оккупацию и заведомо не представлявших документы, а также еще 5% тех, кто физически не мог пойти подать документы.

Также примерно 2 – 2,5 тысячи детей там проживает. Это критически много людей для того состояния города, в котором он сейчас находится,

– подчеркнул советник городского головы.

Среди людей растет недовольство

Как рассказал Андрющенко, то, как в Мариуполе люди питаются и из чего они жевывают – большой вопрос. Недовольство среди них только растет.

"Люди выгребли все свои запасы, которые были дома. Теперь остается только гуманитарка. Покупать что-то – это проблема, потому что деньги тоже уже закончились. Люди идут с надеждой устраиваться на работу на разборы завалов, на какие-то коммунальные предприятия", – рассказал советник мэра.

Также известно, что россияне завезли в Мариуполь грузовики собственной наличности. Они начинают выдавать пенсионерам пенсии в русских рублях. Однако из-за этого в городе происходят, драки, скандалы и образуются безумные очереди.

Ситуация в блокадном Мариуполе: важные новости

В Мариуполе россияне продолжают разбирать завалы . Однако оккупанты уже окончательно отказались от поиска тел погибших украинцев. Они сносят здания и вместе с мусором вывозят тела на свалки.

Под каждым двумя из пяти многоэтажек в Мариуполе россияне находят от 50 до 100 тел убитых украинцев. Больше всего – в подвалах и подъездах "хрущевок".

В Мариуполе оккупанты вербуют рабочих в концентрационные "фильтрационные лагеря". Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" начали получать соответствующую рассылку в сообщениях.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что россияне привлекли боевиков, чтобы те развозили людям воду. Однако в обмен на нее оккупанты требуют, чтобы мариупольцы шли работать, разбирать завалы и помогать хоронить тела.

Андрющенко рассказал, какова ситуация в Мариуполе: смотрите видео