Роль медведчука преувеличена, это маленький человек, – Подоляк

виктор медведчук получил от российских спецслужб около 1 миллиарда долларов на подготовку к войне в Украине. К счастью, кум путина эти средства просто разворовал.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В конце июня во Львове суд начал рассмотрение дела о государственной измене виктора медведчука.

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Также пророссийскому политику продлили срок ареста – до 9 августа.

"Это маленькое создание"

По мнению Подоляка, медведчук, как политическая фигура, уже остался в прошлом.

"Я думаю, о медведчуке можно уже забыть. Это такой карикатурный персонаж, совершенно диковатый", – сказал он.

Советник главы Офиса Президента рассказал, что медведчук всегда вызывал к себе "анекдотическое отношение". По его словам, народный депутат от запрещенной в Украине ОПЗЖ слишком демонизирован.

Мол, большой медведчук, кум путина. Видите, что такое быть кумом путина? Он (медведчук – 24 канал) – такое маленькое создание, совершенно неадекватное тому месту и времени, где он жил,

– отметил советник главы Офиса Президента.

"Это банальный предатель"

Подоляк добавил, что медведчук, несмотря на жизнь в Украине, работал на интересы россии и своего кума – кремлевского диктатора владимира путина.

"Вместо того чтобы любить Украину, он дико любил своего кума. Это нонсенс", – сказал советник главы ОП.

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В то же время, пророссийский политик был заинтересован в собственном обогащении.

Это банальный предатель Украины, имевший болезненное влечение к тому, чтобы что-то украсть. Очень хорошо, что те деньги, полученные от путина, он просто разворовывал,

– отметил Подоляк.

По его словам, медведчук – только один из пророссийских политиков, которые "разворовывали все на территории Украины". Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что украинцам повезло с "качеством" этих политиков. Ведь они действительно не имели большого влияния на политические процессы.

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Дело медведчука: главное