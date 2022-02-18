Это нагнетание ситуации, – Жданов об угрозе нападения России

Уже завтра, 19 февраля, Кремль проведет учения, о которых в минобороны России ранее не сообщали. Под командованием Владимира Путина российские военные будут запускать баллистические и крылатые ракеты.

Однако это всего лишь очередное запугивание от страны-агрессора. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Это нагнетание ситуации. Дело в том, что даже сейчас США понимают, что на суше у нас очень высокие шансы отстоять свою страну (особенно с помощью того оружия, которое они нам поставляют), а у России – очень низкие прорвать нашу оборону", – отметил эксперт.

Бесконтактная война

По его словам, именно поэтому Кремль применил второй вариант – бесконтактную войну. То есть нанесение ракетных ударов по территории Украины.

Как подчеркнул Жданов, нельзя забывать, что официально в испытаниях будет вовлечен Черноморский флот ВМФ России. Поэтому если он нанесет хотя бы один ракетный удар – это будет означать войну между Украиной и Россией.

Здесь должен вступить в действие устав Организации Объединенных Наций, который предусматривает довольно жесткие меры в отношении страны-агрессора. Решится ли на это Россия? Будем надеяться, что нет. Олег Жданов Военный эксперт

Продажа "плохого мира"

Кроме того, он отметил, что наступать на Донбасс Кремлю будет очень сложно. Там у нас есть глубокая эшелонированная оборона, а также сосредоточено довольно большое количество войск.

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Как подчеркнул Жданов, обстрелы на Востоке Украины – абсолютно прогнозируемая ситуация. Большинство экспертной среды предупреждало – Путин может вернуться к шантажу из-за применения оружия на Донбассе, что и произошло.

Это попытка снова нажать на политическое руководство Украины, в контексте продажи "плохого мира" вместо "хорошей войны",

– заявил военный эксперт.

Продолжение информационной операции

Тем временем Министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту возможного российского вторжения. Как пояснил Жданов, это – элемент специальной операции.

Думаю, что это продолжение информационной операции, которую начали еще 30 октября, поскольку 16 февраля ее цель – уступки со стороны России – не достигли. Именно поэтому она продолжается. Олег Жданов Военный эксперт

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