Однак це всього лише чергове залякування від країни-агресорки. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"Це нагнітання ситуації. Річ у тім, що навіть зараз США розуміють, що на суходолі в нас дуже високі шанси відстояти свою країну (особливо за допомогою тієї зброї, яку вони нам постачають), а в Росії – дуже низькі прорвати нашу оборону", – зазначив експерт.

Безконтактна війна

За його словами, саме тому Кремль застосував другий варіант – безконтактну війну. Тобто нанесення ракетних ударів по території України.

Як підкреслив Жданов, не можна забувати, що офіційно у випробуваннях буде залучений Чорноморський флот ВМФ Росії. Тож якщо він завдасть хоча б одного ракетного удару – це означатиме війну між Україною та Росією.

Тут повинен вступити в дію статут Організації Об'єднаних Націй, який передбачає доволі жорсткі заходи щодо країни-агресорки. Чи наважиться на це Росія? Сподіватимемося, що ні. Олег Жданов Військовий експерт

Продаж "поганого миру"

Крім того, він зазначив, що наступати на Донбас Кремлю буде дуже складно. Там у нас є глибока ешелонована оборона, а також зосереджена доволі велика кількість військ.

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Як наголосив Жданов, обстріли на Сході України – абсолютно прогнозована ситуація. Більшість експертного середовища попереджала – Путін може повернутися до шантажу через застосування зброї на Донбасі, що й відбулось.

Це спроба знову натиснути на політичне керівництво України, у контексті продажу "поганого миру" замість "хорошої війни,

– заявив військовий експерт.

Продовження інформаційної операції

Тим часом Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нову карту можливого російського вторгнення. Як пояснив Жданов, це – елемент спеціальної операції.

Думаю, що це продовження інформаційної операції, яку розпочали ще 30 жовтня, оскільки 16 лютого її ціль – поступки з боку Росії – не досягнули. Саме тому вона триває. Олег Жданов Військовий експерт

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