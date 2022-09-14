Это нас не сломает, отплата будет, – Зеленский отреагировал на удары по Кривому Рогу

На ракетные обстрелы Кривого Рога отреагировал Владимир Зеленский. Президент заверил, что российские оккупанты обязательно ответят за свои преступления.

Россиян ждет справедливый ответ, – Зеленский

Глава государства подчеркнул, что россияне пытались затопить Кривой Рог. Однако сломать украинцев им не удастся.

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Зеленский подчеркнул, что государство-террорист продолжает воевать против гражданского населения.

Все, что могут оккупанты – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли это сломать? Отнюдь. Ждет ли их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да,

– заверил президент.

Отметим, что Кривой Рог – это родной город президента. Там он родился, окончил университет и женился.

Что известно об обстреле Кривого Рога

Россияне запустили по городу ракету во время всеукраинской воздушной тревоги. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил атаку в 17:15, после этого взрывы прогремели снова.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что враг запустил 8 ракет по гидротехническим сооружениям. Из-за этого в нескольких районах города исчезла вода. Люди в панике бросились в магазины, чтобы запастись водой.

В то же время, по данным Днепропетровской ОВА, попаданий было 7. Россияне выпустили по Кривому Рогу ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации. Смертоносные снаряды попали в объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Также известно о резком увеличении уровня воды в реке Ингулец.

К счастью, в результате ракетных обстрелов никто не пострадал.

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Власти контролируют ситуацию

Вечером Вилкул сообщил, что местные власти контролируют ситуацию в Кривом Роге. Кроме того, службы уже начали возобновлять водоснабжение.

Мэр призвал горожан не паниковать, вскоре вода будет во всех домах.

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