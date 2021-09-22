Это не имитация и не запугивание, – Венедиктова о версиях нападения на Шефира

Ирина Венедиктова назвала 2 рабочих версии, которые рассматривает следствие относительно обстрела машины помощника Владимира Зеленского. Генпрокурор рассказала, что нужно провести по крайней мере 3 экспертизы. А также объявила о создании Совместной следственной группы из представителей различных правоохранительных органов.

По словам главы Офиса генпрокурора, сейчас правоохранители заканчивают проводить первоочередные оперативно-розыскные действия по делу.

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Версии причин обстрела авто Шефира

Венедиктова отметила, что следствие рассматривает следующие 2 версии:

деятельность Сергея Шефира как государственного деятеля,

попытка дестабилизации в стране.

"Мы не можем делать какие-то выводы, даже назначать экспертизы, пока мы не систематизируем информацию и не проанализируем ее", – подчеркнула она.

Однако добавила, что из найденных гильз, допросов потерпевших и свидетеля, понятно, что нужно будет назначить по меньшей мере 3 экспертизы:

трасологическую,

баллистическую,

судебно-медицинскую.

Венедиктова пообещала больше информации к 8:00 23 сентября. Она отметила, что сейчас важно понять, что это было.

Мы слышали разные версии об имитации, запугивании и т. д. Нет – это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто,

– заверила генпрокурор.

Она уточнила, что речь идет именно о покушении на убийство.

Для расследования правоохранители создадут совместную группу

Глава Офиса генпрокурора также сообщила, что обстрел авто будут расследовать несколько правоохранительных органов, для взаимодействия между которыми создадут совместную следственную группу.

Кроме того, она допустила изменение при необходимости квалификации уголовного производства. Пока его открыли по статье о покушении на убийство 2 и больше человек.

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