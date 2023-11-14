Это не рекорд, – Игнат объяснил, почему тревога продолжалась почти 3 часа
В Украине объявили воздушную тревогу. Она длилась около трех часов.
В Украине 14 ноября было объявлено о воздушной угрозе. Причина была в том, что взлетел носитель ракеты "Кинжал".
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Не рекорд
Спикер Воздушных сил в эфире телемарафона рассказал, что такая продолжительность тревоги – не рекорд. Она связана с дозаправкой в воздухе.
Есть такие реалии. Они начали проводить дозаправку в воздухе, а на этот раз их было две, –
рассказал Игнатию.
Он также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Он отметил, что отбоя тревоги нужно ждать в укрытии, ведь обычная осторожность может помочь спасти жизнь.
В этот раз, к счастью, тревога обошлась без взрывов, а значит, без пострадавших, однако мы никогда не можем знать наверняка, не отдаст ли командование страны-агрессорки очередной преступный приказ. Россия редко целится по военным или стратегическим объектам. Под ее прицелом – гражданская инфраструктура. Нужно помнить, что враг – коварный и не пренебрегать собственной безопасностью.
Россия ночью 14 ноября атаковала Украину
- Враг не оставляет мирные украинские города в покое и продолжает обстрелы. Тревогу объявляли в большинстве областей Украины.
- В Хмельницкой области во время тревоги работала ПВО. В ОВА говорят, что сообщений о разрушениях и пострадавших нет.
- В Воздушных силах сообщили, что ночью агрессор атаковал наше государство 9 "Шахедами" . Также запустил баллистическую "Искандер-М" и управляемую авиационную ракету Х-35. ПВО сбила 7 дронов.