Это не случайные удары, а показательные, – Зеленский отреагировал на обстрел Одессы

Россия обстреляла Одессу. Президент Украины заявил, что Путин еще раз показал миру, что его интересует только война.

Днем оккупанты нанесли удар баллистикой по жилому району. По словам главы государства, есть прилет на парковку, поврежден многоквартирный дом, университет, админздание, передает 24 Канал.

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"Россия показывает, что ее интересует только война"

На сегодня известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка человек пострадали. Вовлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается,

– отметил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что удары по Одессе – не случайные, а показательные.

После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война,

– подчеркнул он.

По словам Зеленского, этот кровавый сигнал от России следует услышать во всех частях света.

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