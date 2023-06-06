Это о надежде, – Зеленский прокомментировал задержание главы Верховного Суда Князева

НАБУ разоблачило экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов. Президент Владимир Зеленский считает, что это верное решение.

Об этом глава государства заявил во время общение с журналистами, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что Князева задержали в прошлом месяце.

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Зеленский прокомментировал задержание Князева

Президент отметил, что задержание председателя Верховного Суда – о надежде.

Я считаю, что если в стране председатель Верховного Суда задержан и будет сидеть в тюрьме, за решеткой, то это о надежде. Когда это было? Я просто не знаю. Я считаю, что это правильное решение, я считаю, что никаких тайн здесь нет,

– заявил глава государства.

По его словам, очень важно, что задержали такого человека.

"Мне кажется, что это о надежде как раз. Я хочу в это верить. По крайней мере, все сделано, все – ВККС, ВРП – все это начинает работать. Мне кажется, что это пример, что никто ничего не прячет", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что есть судьи, которые не проходили современный отбор, а уже работают. Поэтому профильный парламентский комитет предложил разработать очень серьезные и жесткие шаги по очищению судебной ветви власти.

"Посмотрим, что они подготовят. Соответствующие изменения в законы должны также подготовиться", – подытожил украинский лидер.

Кратко о деле Князева