"Это очень опасно": у Путина заявили о "чрезмерном напряжении" на границе с Украиной

В Кремле считают, что напряженность на границе с Украиной является чрезмерной. Мол, именно из-за этого Россия и настаивает на конкретных шагах по договорам о стратегической безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков в интервью известному американскому изданию.

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Песков подчеркнул, что сейчас на границе между Россией и Украиной есть много напряжения.

У нас очень много напряжения в этой части Европы... Это чрезвычайно, чрезвычайно опасно,

– отметил представитель президента России.

По его словам, именно по этой причине Россия и настаивает на конкретных шагах по договору о стратегической безопасности. Он утверждает, что только подписание соглашения может гарантировать разрядку ситуации вокруг Украины.

О сделке говорится

МИД России обнародовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, страна-оккупант требует от НАТО обязательств не брать Украину в Альянс.

Москва угрожает не допустить размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии. Об этом заявил глава российской делегации по военной безопасности.

Страна-агрессор также пригрозила военным ответом, если НАТО будет "продолжать наступать". Кремль заявляет, что в отношениях России и НАТО наступает момент истины.

Заметим, что в Европе в начале 2022 года уже обсуждали вопросы европейской безопасности и снижения напряжения вокруг Украины. Произошло это на дипломатических переговорах в несколько раундов (в форматах Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ).

По итогам разговоров Россия, как всегда, говорит, что их не понимают. Зато Запад тверд в своей позиции, что Кремль не имеет права определять, кому в НАТО идти, а кому нет.

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Ранее Джо Байден отказал Владимиру Путину в требовании предоставить гарантии не расширения НАТО на Восток. Президент США подчеркнул, что это будет решать исключительно Альянс , а не третьи стороны.

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США располагает информацией о готовящейся Россией провокации на Донбассе.

По ее словам, Россия разместила на востоке Украины группу оперативников, обученных вести боевые действия в городских условиях и использовать взрывчатку. Цель их действий – сфабриковать повод для вторжения в Украину.

Псаки отметила, что "оперативники" могут провести ряд актов саботажа против российских марионеточных сил на Донбассе.

Представитель Пентагона Джон Кирби также подтвердил информацию о том, что Россия "активно работает над поводом для потенциального вторжения в Украину".