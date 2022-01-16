"Это очень опасно": у Путина заявили о "чрезмерном напряжении" на границе с Украиной
Источник:The Hill
В Кремле считают, что напряженность на границе с Украиной является чрезмерной. Мол, именно из-за этого Россия и настаивает на конкретных шагах по договорам о стратегической безопасности.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков в интервью известному американскому изданию.
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Песков подчеркнул, что сейчас на границе между Россией и Украиной есть много напряжения.
У нас очень много напряжения в этой части Европы... Это чрезвычайно, чрезвычайно опасно,
– отметил представитель президента России.
По его словам, именно по этой причине Россия и настаивает на конкретных шагах по договору о стратегической безопасности. Он утверждает, что только подписание соглашения может гарантировать разрядку ситуации вокруг Украины.
О сделке говорится
- МИД России обнародовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, страна-оккупант требует от НАТО обязательств не брать Украину в Альянс.
- Москва угрожает не допустить размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии. Об этом заявил глава российской делегации по военной безопасности.
- Страна-агрессор также пригрозила военным ответом, если НАТО будет "продолжать наступать". Кремль заявляет, что в отношениях России и НАТО наступает момент истины.
Заметим, что в Европе в начале 2022 года уже обсуждали вопросы европейской безопасности и снижения напряжения вокруг Украины. Произошло это на дипломатических переговорах в несколько раундов (в форматах Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ).
По итогам разговоров Россия, как всегда, говорит, что их не понимают. Зато Запад тверд в своей позиции, что Кремль не имеет права определять, кому в НАТО идти, а кому нет.Обратите внимание! Ранее Джо Байден отказал Владимиру Путину в требовании предоставить гарантии не расширения НАТО на Восток. Президент США подчеркнул, что это будет решать исключительно Альянс, а не третьи стороны.
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С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.
14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США располагает информацией о готовящейся Россией провокации на Донбассе.
По ее словам, Россия разместила на востоке Украины группу оперативников, обученных вести боевые действия в городских условиях и использовать взрывчатку. Цель их действий – сфабриковать повод для вторжения в Украину.
Псаки отметила, что "оперативники" могут провести ряд актов саботажа против российских марионеточных сил на Донбассе.
Представитель Пентагона Джон Кирби также подтвердил информацию о том, что Россия "активно работает над поводом для потенциального вторжения в Украину".