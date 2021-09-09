Это политика, к сожалению, – Квасьневский о компромиссе Меркель с бизнесом по Северному потоку-2
Источник:НВ
Ангела Меркель вынуждена была пойти на компромисс с бизнесом в вопросе "Северного потока-2". Немецкая канцлер это сделала для того, чтобы ввести санкции против России.
Соответствующее заявление сделал президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский. По его словам, глава Германии была "хорошим адвокатом Украины в Европе".
Читайте также Кого украинцы обвиняют в завершении строительства "Северного потока-2"
Большинство бизнеса в Германии с самого начала были против санкций. Думаю, что без Меркель санкций против России не было бы. "Северный поток-2" – это был ее шаг к тому, чтобы конфликт с немецким бизнесом немножко уменьшить,
– сказал политик.
"Это политика, к сожалению. Я очень недоволен этим решением, оно очень негативно влияет на Украину, в Польшу также, – продолжил Александр Квасьневский.
- Бывший польский президент посоветовал Владимиру Зеленскому после выборов в Германии как можно быстрее вступать в диалог с новым канцлером.
"Северный поток-2": кратко
- Президент Владимир Зеленский выразил опасения, что запуск "Северного потока-2" может обусловить повышение цен на газ для Украины.
- Ангела Меркель 22 августа прибыла с официальным визитом в Киев. Канцлер призвала продлить договор транзита газа, который действует до 2024 года.
- Высший региональный суд в Дюссельдорфе 25 августа одобрил решение о том, что российский трубопровод должен стать независимым от "Газпрома".
К теме Победа будет за нами, – Витренко о ситуации с "Северным потоком-2"