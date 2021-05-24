Это очень позорная история, – Кошель о непризнании Вирастюка победителем выборов

История вокруг непризнания Василия Вирастюка победителем выборов на Прикарпатье является серьезным репутационным ударом для авторитета Украины. Она демонстрирует международным организациям, что государство неспособно организовать открытые и демократические выборы на одном из округов.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что пока юридической основы для проведения повторных выборов нет. Впрочем, по его мнению, сделать это в пределах округа было бы лучшим выходом из ситуации.

Читайте также Я уверен, что он победил, – Зеленский о Вирастюке

Каковы шансы на апелляцию

По словам Кошеля, в этой ситуации возникают вопросы к Центральной избирательной комиссии, ведь она не учла решение Верховного Суда, который предполагал возможность проведения повторных выборов на 6 участках.

Глава КИУ также отметил, что шансы на апелляцию решения незначительные, ведь Верховный Суд попытается проявить свою позицию.

Это очень позорная история, у которой много составляющих,

– подчеркнул Кошель.

Кошель заявил, что согласно результатам параллельного подсчета голосов политсил "Свобода" и "За майбутнє", Василий Вирастюк получил 2 место. Ввиду этого, называть его победителем выборов можно достаточно условно.

К теме Что делать дальше – в ЦИК нет ответа, – Айвазовская об итогах довыборов на 87-м округе

Кошель прокомментировал решение Верховного Суда касательно Вирастюка: смотрите видео

Что этому предшествовало