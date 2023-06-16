Это произошло, – Путин заявил, что первые ядерные заряды уже переправили в Беларусь

Россия размещает свое ядерное оружие в Беларуси. Первая часть зарядов уже прибыла на территорию страны.

Об этом заявил кремлевский диктатор Владимир Путин. Его заявление распространили в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.

К теме Ядерная колония России: для чего Путин пугает мир и подставляет Си

В Беларусь прибыли первые ядерные заряды из России

Путин заявил, что еще раньше сообщал о том, что часть российского тактического ядерного оружия будет перемещена на территорию Беларуси.

Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть,

– отметил диктатор.

Следует отметить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще раньше начал рассказывать о применении ядерного оружия в случае агрессии против его страны. Однако в России имеют другое мнение на этот счет.

В частности, глава российского министерства нападения Сергей Шойгу заявлял, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси, однако его будет контролировать только Россия.

В свою очередь, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Кремль не был бы против, если бы Лукашенко использовал ядерное оружие. Ведь такой вариант выгоден для оккупантов.

Интересно Будет ли "красная кнопка" у Лукашенко: Жданов о доступе диктатора к ядерному оружию

Кратко о передаче российского ядерного оружия Беларуси