Это произошло рано, – Бахматов о конкуренции Разумкова с Зеленским

Верховная Рада 7 октября проголосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера. Экс-глава парламента рано начал конкурировать с Владимиром Зеленским.

Об этом в программе "Что это было?"с Сергеем Лещенко на 24 канале заявил экс-мэр Киева Максим Бахматов. Разумкова пока "не сбросили с борта", но он еще не набрал "скорость", чтобы попытаться конкурировать.

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Бренд Разумкова "сожрут"

По словам Бахматова, если человек, который до 2019 года не был публичным, вдруг решает, что может конкурировать с действующим президентом в борьбе за президентское кресло, то, вероятно, он чувствует в себе ресурс – как медийный, так и материальный.

У меня такое ощущение, что это немножко рановато произошло. Это был фальстарт и он может привести к тому, что бренд Разумкова сожрут другие проекты,

– заявил экс-советник мэра Киева.

Бахматов предположил, что бывший глава парламента в будущем так и не сможет ничего возглавить, ведь есть много других лидеров.

По его мнению, Разумков не учитывает того, что Зеленский еще задолго до президентства активно работал, создавая собственный позитивный образ в разных направлениях.

Дмитрий Разумков после отставки с поста спикера Верховной Рады заявил , что никогда не был другом Владимира Зеленского. По его словам, у них были рабочие отношения.

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