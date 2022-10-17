"Это работа правительства США": политолог объяснил последние скандальные заявления Илона Маска
Илон Маск удивляет украинцев своими скандальными заявлениями по поводу войны. Политологи считают, что он на сегодняшний день является участником предвыборной погони в США. Его позиция созвучна с позицией Трампа.
Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Антонюк. Он также отметил, что советует не рефлексировать на мнения Илона Маска и действительно большинство в США, так и делает.
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Пусть продолжает оказывать нам спутниковую связь – мы за это благодарны, а все остальное – внутренняя работа США. Его должны были пригласить на беседу и объяснить, что такое Крым и территориальная целостность государств.
Подробнее об удивительном поведении Маска: смотрите видео
Илон Маск не причастен к правительству, не является сенатором и в принципе не знает о действиях Пентагона – пусть занимается тем, что у него получается лучше всего.
Скандальные твиты Илона Маска
Недавно Илон Маск отметился возмутительными заявлениями, предложив "формулу мира", которая совсем не подошла украинцам. Это вызвало бурную реакцию и у обычных пользователей сети и у политиков Украины и мира. Они предлагали ему более логичные варианты достижения мира.
Маск предлагал Украине отдать свои территории
- В Офисе Президента Украины сразу отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава ОП Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ. В ответ на заявление Маска украинцы собрали 63 100 долларов на учебник по истории Украины для Маска.
- Политолог Ян Бреммер настаивает, что Илон Маск таки общался с Владимиром Путиным перед скандальными публикациями в твиттере об Украине. Ранее миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla это решительно опроверг.
- Также стало известно, что Маск находится под федеральным расследованием США. Дело касается компании Twitter, которую богач собирался приобрести за 44 миллиарда долларов, однако сорвал сделку.
- Компания SpaceX Илона Маска поначалу отказалась финансировать Starlink для Украины. В то же время, не стоит связывать такое решение со скандальными заявлениями миллиардера относительно войны России против Украины. В конце концов Маск все же решил продолжить финансирование Starlink для Украины.
- Недавно Маск заявил, что Россия активно пытается "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте.
- Впоследствии Илон Маск продолжил писать странные твиты. В частности, он заявил, что Россия может уничтожить США и Европу менее чем за 30 минут, если применит ядерное оружие и наоборот.