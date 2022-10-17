"Это работа правительства США": политолог объяснил последние скандальные заявления Илона Маска

Илон Маск удивляет украинцев своими скандальными заявлениями по поводу войны. Политологи считают, что он на сегодняшний день является участником предвыборной погони в США. Его позиция созвучна с позицией Трампа.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Антонюк. Он также отметил, что советует не рефлексировать на мнения Илона Маска и действительно большинство в США, так и делает.

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Пусть продолжает оказывать нам спутниковую связь – мы за это благодарны, а все остальное – внутренняя работа США. Его должны были пригласить на беседу и объяснить, что такое Крым и территориальная целостность государств.

Подробнее об удивительном поведении Маска: смотрите видео

Илон Маск не причастен к правительству, не является сенатором и в принципе не знает о действиях Пентагона – пусть занимается тем, что у него получается лучше всего.

Скандальные твиты Илона Маска

Недавно Илон Маск отметился возмутительными заявлениями, предложив "формулу мира", которая совсем не подошла украинцам. Это вызвало бурную реакцию и у обычных пользователей сети и у политиков Украины и мира. Они предлагали ему более логичные варианты достижения мира.

Маск предлагал Украине отдать свои территории