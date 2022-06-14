Это станет военной катастрофой для Лукашенко, – в МВД оценили риск наступления со стороны Беларуси

Белорусы продолжают проводить учения у границы с Украиной. Поэтому ситуация остается сверхнапряженной, однако контролируемой со стороны украинских сил.

Относительно Беларуси ситуация не меняется. Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

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По его словам, приказ Путина исключительно в том, чтобы сковывать украинские войска.

Поэтому Лукашенко будет играть в разные учения, устрашения, какие-то угрозы, но к действиям он переходить не будет,

– сообщил Виктор Андрусов.

"Он понимает, что это для него обернется военной катастрофой", – добавил советник министра внутренних дел.

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