Это увеличивает токсичность России: Зеленский показал, как оккупанты разрушили жизнь украинцев

Действия российских солдат на территории Украины еще больше портят и без того неоднозначный имидж России. После обнародованных фотографий из Бучи, Ирпеня и Мариуполя у мира не осталось сомнений, что Россия – страна палачей, мародеров и террористов

Как подчеркнул Владимир Зеленский, разрушенные жизни людей и сожженное или украденное имущество оккупантам ничего не даст.

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Президент Украины предупредил, какие последствия будет иметь российская агрессия для самих россиян.

Это лишь будет увеличивать токсичность российского государства и количество тех в мире, кто будет работать на его изоляцию,

– подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер обнародовал свежую подборку жутких фотографий из разрушенных российскими нелюдями городов.

Зеленский показал, как оккупанты разрушили жизнь украинцев / Фото президента Украины

Ранее в новом интервью Владимир Зеленский для австралийского телеканала Nine Network подчеркнул, что для Украины важнее всего вернуть свои территории и людей, которые вынужденно переехали в другие страны.

Просто вернуть свое, просто спокойствие на земле, чтобы люди вернулись домой. Ничего лишнего нам не нужно,

– отметил он.

Президент подчеркнул, что большинство украинцев, которые сейчас переселились в Европу или поехали дальше, хотят вернуться в Мариуполь, Волноваху, Харьков, Запорожье и на другие захваченные российскими войсками территории.

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Интервью Зеленского для Nine Network: главное

Зеленский не ожидал такого признания в мире и подчеркнул, что осознает цену этой популярности. Кроме статуса "самого уважаемого лидера", украинский лидер получил и ряд врагов.

Так, за время полномасштабного вторжения удалось сорвать по меньшей мере 10 покушений на главу государства. Зеленский пошутил, что это – не так много, особенно, если сравнивать с ненавистью всего мира к главе России Владимиру Путину.

Президент признался, что и сам желал отомстить России. После разоблачения зверств в Киевской области он чувствовал боль и ненависть. Впоследствии эти эмоции спали и заменились непониманием действий россиян.

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