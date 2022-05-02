Як підкреслив Володимир Зеленський, зруйновані життя людей і спалене або вкрадене майно окупантам нічого не дасть.

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Президент України попередив, які наслідки матимете російська агресія для самих росіян.

Це лише збільшуватиме токсичність російської держави і кількість тих у світі, хто працюватиме на її ізоляцію,

– наголосив Зеленський.

Також український лідер оприлюднив свіжу добірку моторошних світлин зі зруйнованих російськими нелюдами міст.

Зеленський показав, як окупанти зруйнували життя українців / Фото президента України

Раніше у новому інтерв'ю Володимир Зеленський для австралійського телеканалу Nine Network наголосив, що для України найважливіше повернути свої території та людей, які вимушено переїхали в інші країни.

Просто повернути своє, просто спокій на землі, щоб люди повернулися додому. Нічого зайвого нам не потрібно,

– зазначив він.

Президент наголосив, що більшість українців, які зараз переселилися в Європу або поїхали далі, хочуть повернутися у Маріуполь, Волноваху, Харків, Запоріжжя та на інші захоплені російськими військами території.

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Інтерв'ю Зеленського для Nine Network: головне

Зеленський не очікував такого визнання у світі та наголосив, що усвідомлює ціну цієї популярності. Крім статусу "найшанованішого лідера", український лідер отримав й низку ворогів.

Так, за час повномасштабного вторгнення вдалося зірвати щонайменше 10 замахів на главу держави. Зеленський пожартував, що це – не так багато, особливо, якщо порівнювати із ненавистю усього світу до очільника Росії Владіміра Путіна.

Президент зізнався, що й сам бажав помститися Росії. Після викриття звірств на Київщині він відчував біль та ненависть. Згодом ці емоції спали й замінилися нерозумінням дій росіян.

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