Это ужас, я глубоко сочувствую, – Урсула фон дер Ляйен об обстреле Краматорска
Начиная выступление на брифинге в Украине, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям, подвергшимся нападению на вокзале Краматорска.
Она отметила, что начала день с посещения Бучи и увидела насколько ужасны последствия войны России не только против Украины, но и против человечества, сообщает 24 канал.
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Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования украинцам
Я хочу с самого начала выразить свое соболезнование: тем семьям, тем детям, тем невинным людям, подвергшимся нападению в Краматорске на вокзале,
– начала выступление фон дер Ляйен.
Она отметила, что ее мысли вместе с семьями погибших украинцев, которые хотели эвакуироваться.
Это страх, это ужас, я глубоко сочувствую,
– добавила она.
Обстрел Краматорска: коротко
- Напомним, что утром 8 апреля российские оккупанты цинично нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, откуда эвакуировались женщины и дети. Впоследствии стало известно, что удар был совершен "Точкой-У".
- На вокзале в это время находились почти 4 тысячи человек, ожидавших эвакуационных поездов. Около 90% из них – женщины и дети.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу отреагировала на катастрофу, назвав ее "отвратительным военным преступлением".
- Согласно официальной информации от главы Донецкой ОВА, по состоянию на 16:50 известно о по меньшей мере 50 жертвах, 5 из них – дети.
- Расследователи CIT заявили, что ракету могли запустить с территории оккупированного Донбасса.
- Ряд мировых лидеров уже осудил действия России и сообщил о начале расследований очередного военного преступления. Среди них – Джо Байден.
Смотрите брифинг Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен от 8 апреля: