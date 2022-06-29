Это уже не война, – ведущая 24 канала эмоционально отреагировала на массовые теракты в Украине
Ежедневно оккупанты беспощадно обстреливают украинские школы, детские сады, жилые кварталы и гражданские объекты. Подлости и цинизму России просто нет предела.
Более того, после ракетных ударов по ТРЦ в Кременчуге и СТО в Днепре, происходящее уже совсем не похоже на войну. Об этом на стриме 24 канала сказала ведущая Екатерина Соляр.
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Это не война. Война может идти на передовой, на линии соприкосновения. Я могу понять восточные районы, даже Харьков и Николаев. Но в Кременчуге и Днепре, где нет никаких боевых действий, куть ракетами по обычным торговым центрам и СТО – это теракты, которые Россия совершает на территории Украины, убивая мирных жителей,
– высказалась Екатерина Соляр.
Россию хотят признать государством-спонсором терроризма
По мнению ведущей, Россия не просто государство, которое спонсирует терроризм. "Это страна-террорист. И я даже не знаю, кто хуже – Усама Бен Ладен или Путин", – добавила ведущая.
Ракетные удары по Днепру и Кременчугу: коротко
- 28 июня российские боевики нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области. Они разрушили железнодорожную инфраструктуру и попали в промышленный объект. В результате "прилета" на СТО вспыхнул пожар. Впоследствии под завалами обнаружили тела двух человек.
- Известно, что россияне избивали ракетами "Калибр", выпустившими акватории Черного моря. В общей сложности на Днепр летело 6 ракет, однако подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" сбили 4 над Синельниковским районом.
- Кроме того, россияне ударили по территории Криворожской ТЭС. Традиционно они хотели прибегнуть к очередной провокации и обвинить в этом ВСУ.
- По состоянию на 10 утра 29 июня известно, что ранения получили 7 человек, среди которых – 6-летний мальчик, которого задел стеклом от разбитого стекла.
- Накануне, 27 июня, нанесли ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Оккупанты применили ракету Х-22, которую выпустили из Курской области. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар.
- Трагедия повлекла смерть 18 человек. Кроме того, на месте нашли 7 останков тел, которые должны быть идентифицированы с помощью ДНК-теста. Пострадали не менее 25 человек, им оказывают помощь медики. Без вести пропавшим считается 21 человек. К сожалению, количество жертв постоянно растет.
- Россияне пытались сфальсифицировать и это преступление. Они лгут о том, что "целили в завод".
- Вызывающий террористический акт всколыхнул весь мир. Да, дело могут рассмотреть в Международном суде в Гааге.
Это уже не война! Соляр эмоционально отреагировала на массовые теракты россиян в Украине: смотрите видео