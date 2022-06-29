Это уже не война, – ведущая 24 канала эмоционально отреагировала на массовые теракты в Украине

Ежедневно оккупанты беспощадно обстреливают украинские школы, детские сады, жилые кварталы и гражданские объекты. Подлости и цинизму России просто нет предела.

Более того, после ракетных ударов по ТРЦ в Кременчуге и СТО в Днепре, происходящее уже совсем не похоже на войну. Об этом на стриме 24 канала сказала ведущая Екатерина Соляр.

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Это не война. Война может идти на передовой, на линии соприкосновения. Я могу понять восточные районы, даже Харьков и Николаев. Но в Кременчуге и Днепре, где нет никаких боевых действий, куть ракетами по обычным торговым центрам и СТО – это теракты, которые Россия совершает на территории Украины, убивая мирных жителей,

– высказалась Екатерина Соляр.

Россию хотят признать государством-спонсором терроризма

По мнению ведущей, Россия не просто государство, которое спонсирует терроризм. "Это страна-террорист. И я даже не знаю, кто хуже – Усама Бен Ладен или Путин", – добавила ведущая.

Ракетные удары по Днепру и Кременчугу: коротко

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