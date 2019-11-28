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      Это негативный сигнал для инвесторов, – Министр Бабак о деле Садового

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      Алена Бабак: в деле Садового много политики / samopomich.ua

      Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что такие примеры как дело Андрея Садового могут затормозить процесс привлечения инвестиций в Украину. Мол, в этом деле очень много политики.

      Примечательно, что вопрос земли в общинах совершенно не упорядочен, подчеркнула Альна Бабак в комментарии "Радио Свобода".

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      По ее словам, в земельных вопросах "каждого мэра и каждую общину" нужно защитить законом. Сама же Министр выступает за принятие закона о планировании использования земель.

      Андрей Садовой и городской совет, которые принимали решение о выделении земельного участка, не были защищены законом. Мне очень грустно, что инвестиционный процесс в Украине может быть заторможен такими примерами. Это является сигналом для инвесторов, поэтому это дело должно быть решено как можно скорее,
      – отметила Бабак.

      Почему САП объявила подозрение Садовому

      21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз 2016 года проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Тогда ее возглавлял Юрий Луценко.

      В 2016 году, сообщая об этом деле, прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

      Подозрение объявили также Сергею Коровайнику, ранее занимавшему должность руководителя управления земельных ресурсов ЛГС.

      Что говорит о подозрении сам Садовой

      Андрей Садовой объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что предоставленная компании СТР земля не принадлежит общине Львова. На самом деле в решении Апелляционного админсуда от 27 марта 2019 года указано, что эта земля была и остается собственностью общины Львова. Садовой объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать.

      На счет обвинения в занижении стоимости земли, то Садовой ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

      Мэр Львова отметил, что ЛГС не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированая компания.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Дело Садового Новости Львова Минрегион Алена Бабак
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