Этого не сделают, – правозащитник предположил, почему Россия не пойдет на признание боевиков

В российской Госдуме было предложено признать боевиков на Донбассе. Однако на самом деле в Москве этого не сделают.

Об этом рассказал основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский в эфире 24 канала. В частности, нижняя палата парламента России не имеет никаких полномочий признавать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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В то же время, в России на данный момент не видно никаких усилий, чтобы признавать боевиков. По словам Лисянского, он провел опрос среди некоторых российских чиновников, и они рассказали, что не готовятся к этому.

Поэтому я считаю, что этого не произойдет. Это просто заявление, исключительно инструмент для того, чтобы напугать дипломатов и международных партнеров Украины. Павел Лисянский Основатель "Восточной правозащитной группы"

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