Этого не сделают, – правозащитник предположил, почему Россия не пойдет на признание боевиков

31 января 2022 , 16:45
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Источник:

24 канал

В российской Госдуме было предложено признать боевиков на Донбассе. Однако на самом деле в Москве этого не сделают.

Об этом рассказал основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский в эфире 24 канала. В частности, нижняя палата парламента России не имеет никаких полномочий признавать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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В то же время, в России на данный момент не видно никаких усилий, чтобы признавать боевиков. По словам Лисянского, он провел опрос среди некоторых российских чиновников, и они рассказали, что не готовятся к этому.

Поэтому я считаю, что этого не произойдет. Это просто заявление, исключительно инструмент для того, чтобы напугать дипломатов и международных партнеров Украины.

Павел Лисянский

Основатель "Восточной правозащитной группы"

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Лисянский предположил, почему Россия не пойдет на признание боевиков: смотрите видео

Вероятное признание боевиков Россией: что известно 

  • Россия на протяжении восьми лет поддерживает и контролирует боевиков на Донбассе. Однако Кремль еще официально не признал оккупационные республики.
  • Инициативу по этому поводу взяли на себя российские коммунисты. Они и начали разрабатывать соответствующий законопроект. Документ 19 января был зарегистрирован в Госдуме. В своем обращении коммунисты даже упомянули Степана Бандеру.
  • Госдума уже в феврале рассмотрит проект обращения.
  • В Кремле считают, что признание боевиков на Донбассе якобы позволит "защитить народы республик от внешних угроз", а также укрепить стабильность в регионе.
  • Кроме того, коммунисты обратились к Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и регулировать все аспекты сотрудничества и взаимопомощи.
  • Во время заседания Трехсторонней контактной группы 26 января российская делегация пыталась оправдать свои попытки узаконить боевиков на Донбассе.
Автор: Тетяна Кійовська