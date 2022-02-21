Этот сценарий пытаются воплотить, – в Минобороны озвучили план агрессии Кремля

Министр обороны Украины в очередной раз прокомментировал возможную новую агрессию Кремля. Алексей Резников даже раскрыл вероятный план российского вторжения.

Министр на своем брифинге заявил, что уровень угрозы остается высоким, информирует 24 канал. Однако власти прогнозируют возможные сценарии для того, чтобы выбрать тактику в случае возможного наступления.

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Что может планировать Россия

По словам Резникова, Министерство обороны рассматривало сценарий, что Россия попытается буквально окружить Украину войсками – от белорусского Бреста до российского Таганрога, по суше, на 2 морях и во временно оккупированном Крыму.

! Алексей Резников сообщил, что не видит отвода и уменьшения количества российских войск. Однако заверил, что все части Украины находятся в боевой готовности.

"(Россияне – 24 канал) обозначили активность на временно оккупированной части Молдовы – в Приднестровье. Также ожидалось, что Россия на фоне этого устроит обострение на Востоке Украины", – отметил он.

Другие способы давления

В частности, глава Минобороны пояснил, что оккупанты будут сопровождать агрессию и другими средствами давления:

кибератаки;

минирование;

беспорядки.

Цель действий – расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались от ЕС и НАТО, и в конце концов потеряли независимость. Пока этот сценарий пытаются воплотить,

– подчеркнул министр.

Последние заявления Резникова: главное

Министр обороны заметил. что с начала обострения на Донбассе 17 февраля оккупанты повредили 4 учебных заведения и 5 объектов гражданской инфраструктуры. Самих боевиков Резников назвал "обезьянами с гранатами".

Как рассказал глава Минобороны, если Россия признает "образование" боевиков на Донбассе, то после этого вторжение может состояться "введением так называемых миротворцев".

Высказывался Резников и относительно принудительной "эвакуации" жителей Донбасса. Он назвал это "фарсом", ведь несколько тысяч человек вывезли показательно, хотя они сами возвращаются домой.

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