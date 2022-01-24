Эвакуация граждан США из Украины не планируется, – Белый дом

США позволяют своим дипломатам покинуть Украину по желанию. Однако в Белом доме пока не намерены проводить организованную эвакуацию посольства.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что в случае необходимости окажут помощь с эвакуацией.

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Псаки заверила, что средства для эвакуации с Украины есть. И сейчас любой дипломат может воспользоваться коммерческими авиалиниями, чтобы улететь на родину.

Посольство также может оказать помощь, и это очень похоже на то, что мы сделали в Эфиопии и многих других странах в течение последних нескольких десятилетий, но нет намерения эвакуировать граждан,

– сказала она.

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину США, Великобритания, Австралия, Германия и Япония приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов.

В то же время многие страны заявили, что не будут высылать своих дипломатов из Украины. К примеру, Венгрия, Польша, Германия, Австрия, Эстония пока не собираются эвакуировать своих дипломатов.

Угроза вторжения России: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. Россия активно наращивает войска у наших границ.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы со стороны России. Президент призвал не паниковать и не скупать гречку, ведь угроза не стала больше. Он напомнил, что война с Россией идет уже восьмой год.

Джо Байден размышляет над размещением американских военных и техники в странах Балтии и Восточной Европе. Это известие вызвало в России настоящую истерику.

Даже за худшим развитием событий Украина не останется в одиночестве. По состоянию на сейчас многие страны передали многочисленную военную помощь, в частности летальное оружие.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.