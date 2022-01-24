Эвакуация граждан США из Украины не планируется, – Белый дом
Источник:The White House
США позволяют своим дипломатам покинуть Украину по желанию. Однако в Белом доме пока не намерены проводить организованную эвакуацию посольства.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что в случае необходимости окажут помощь с эвакуацией.
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Псаки заверила, что средства для эвакуации с Украины есть. И сейчас любой дипломат может воспользоваться коммерческими авиалиниями, чтобы улететь на родину.
Посольство также может оказать помощь, и это очень похоже на то, что мы сделали в Эфиопии и многих других странах в течение последних нескольких десятилетий, но нет намерения эвакуировать граждан,
– сказала она.
На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину США, Великобритания, Австралия, Германия и Япония приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов.
В то же время многие страны заявили, что не будут высылать своих дипломатов из Украины. К примеру, Венгрия, Польша, Германия, Австрия, Эстония пока не собираются эвакуировать своих дипломатов.
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