Журналистка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что операция проходила под угрозой атаки вражеских дронов и по разбитым дорогам.

Как работают эвакуационные экипажи на Харьковской области?

В 5:49 утра команда отправилась в населенный пункт, который находится в зоне с постоянной угрозой атаки вражеских дронов. Команда использовала бронированный бус, который позволяет вывозить сразу несколько семей.

Экипаж вооружен помповыми ружьями для противодействия дронам и имеет детектор "Чуйка", который срабатывает почти постоянно во время эвакуаций. Дождь способствовал, ведь плохая погода немного защищает от воздушных угроз.

Дорога плохая, но есть – и это уже плюс. Больше всего переживаем как будет себя чувствовать беременная, потому что это испытание не для женщины в положении,

– сказал Владимир Федутенко, член команды.

Надежда, мать эвакуированной, рассказала, что живет на нервах из-за постоянных обстрелов. Она хочет сначала отправить дочь в безопасность, а потом и сама планирует уехать. Женщина переживает за состояние дочери, а в условиях обстрелов невозможно оказать ей надлежащую помощь.

Уже в авто, Аня рассказала, что обстрел был на улице напротив, через огород. Приходилось быстро бежать, накинуть на себя что-то теплое из-за холодной погоды. Еще один прилет был в центре – там пострадала семья с шестью детьми.

Какая опасность подстерегает эвакуационные бригады?

Спасатели отмечают, что люди часто решаются на эвакуацию только после обстрелов. Убедить тех, кто настроен остаться, очень сложно.

Самая большая угроза – дроны, которые атакуют любые машины, включая машины Красного Креста.

"Дрон сидит на дороге и моргает зеленым светом. Когда машина проезжает мимо, он активируется, подлетает и ударяет", – рассказал член эвакуационного экипажа.

Эвакуация в Великобурлукской громаде прошла относительно спокойно благодаря погодным условиям и готовности команды.

Обратите внимание! Для эвакуации можно обращаться на горячую линию Красного Креста 0 800 332 402 или на номер 102, не дожидаясь критической ситуации.

"Для Ани это уже третья эвакуация – ранее она выезжала сама, вернулась после деоккупации, а теперь снова покидает дом из-за усиления обстрелов. Это очень трудно, но необходимо, особенно когда есть маленькие дети и беременность", – подчеркнула Черненко.

Что известно о ситуации на Харьковской области?