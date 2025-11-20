Журналістка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що операція проходила під загрозою атаки ворожих дронів та по розбитих дорогах.

Дивіться також: Завтра мала вирушати на змагання: жахливі подробиці загибелі української чемпіонки Карини Бахур

Як працюють евакуаційні екіпажі на Харківщині?

О 5:49 ранку команда вирушила в населений пункт, який знаходиться в зоні з постійною загрозою атаки ворожих дронів. Команда використала броньований бус, який дозволяє вивозити одразу кілька родин.

Екіпаж озброєний помповими рушницями для протидії дронам та має детектор "Чуйка", який спрацьовує майже постійно під час евакуацій. Дощ сприяв, адже погана погода трохи захищає від повітряних загроз.

Дорога погана, але є – і це вже плюс. Найбільше переймаємось як буде себе почувати вагітна, бо це випробування не для жінки в положенні,

– сказав Володимир Федутенко, член команди.

Надія, мати евакуйованої, розповіла, що живе на нервах через постійні обстріли. Вона хоче спочатку відправити доньку в безпеку, а потім і сама планує виїхати. Жінка переживає за стан доньки, а в умовах обстрілів неможливо надати їй належну допомогу.

Вже в авто, Аня розповіла, що обстріл був на вулиці навпроти, через город. Доводилося швидко бігти, накидати на себе щось тепле через холодну погоду. Ще один приліт був у центрі – там постраждала сім'я з шістьма дітьми.

Яка небезпека чатує на евакуаційні бригади?

Рятувальники зазначають, що люди часто наважуються на евакуацію лише після обстрілів. Переконати тих, хто налаштований залишитися, дуже складно.

Найбільша загроза – дрони, які атакують будь-які автівки, включно з машинами Червоного Хреста.

"Дрон сидить на дорозі й моргає зеленим світлом. Коли автівка проїжджає повз, він активується, підлітає і вдаряє", – розповів член евакуаційного екіпажу.

Евакуація у Великобурлуцькій громаді пройшла відносно спокійно завдяки погодним умовам та готовності команди.

Зверніть увагу! Для евакуації можна звертатися на гарячу лінію Червоного Хреста 0 800 332 402 або на номер 102, не чекаючи критичної ситуації.

"Для Ані це вже третя евакуація – раніше вона виїжджала сама, повернулася після деокупації, а тепер знову залишає дім через посилення обстрілів. Це надзвичайно важко, але необхідно, особливо коли є маленькі діти та вагітність", – наголосила Черненко.

Що відомо про ситуацію на Харківщині?