Эвакуация из Донецкой области: Верещук рассказала о первых результатах и призвала вывозить детей

С 1 августа из Донецкой области эвакуировали 3 908 человек, из них – 777 детей. Местных жителей, которые еще не выехали из региона, просят срочно вывозить детей.

Государство гарантирует транспортировку и выплаты в пределах обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

​К теме Обязательная эвакуация из Донбасса: все, что нужно знать

Каковы первые результаты эвакуации из Донецкой области

По словам Верещука, обязательная эвакуация из Донецкой области – первая и пока единственная. В настоящее время в регионе находится 50 тысяч детей. Поэтому министерша призвала вывозить их в более безопасные места.

Родители не останутся наедине с проблемами и маленькими детьми. Все получат медицинское домовое, психологическое и образовательное,

– подчеркнула Верещук.

Она отметила, что правительство приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон.

Эвакуированным людям предоставят бесплатное жилье

Ирина Верещук сообщила, что людям, которых эвакуируют из Донецкой области, будут предоставлять бесплатное жилье и социальную защиту.

"Обязательная эвакуация предусматривает расселение людей. Государство берет на себя полностью расходы по обеспечению жильем. То есть люди приедут и абсолютно бесплатно будут расселены. Никто из них денег за это брать не будет и точно никого не будет выселять", – отметила Верещук.

Эвакуация украинцев в безопасные регионы: главные новости

Украинцы продолжают эвакуацию с временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия. Но не везде россияне позволяют уехать на более безопасные территории. Так, захватчики обстреляли автобус с гражданскими, которые намеревались эвакуироваться из села Староселье Херсонской области.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области выезжают через Васильевку, хотя до этого оккупанты могли по две недели не давать людям проехать.

2 августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Власти подчеркнули, что оставаться в регионе опасно.

Кстати, всего из Донбасса планируют эвакуировать 50 тысяч детей и 200 тысяч взрослых.

В Ровненской области разработали и утвердили план эвакуации гражданского населения на случай вторжения врага со стороны беларуси.

Вас может заинтересовать – Как выглядит эвакуация с оккупированных территорий Украины: смотрите видео