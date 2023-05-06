Оккупанты грузовиками вывозят из Мелитополя краденое: возле Крыма уже безумные очереди

Российские оккупанты в панике бегут из временно оккупированного Мелитополя перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ. Так, через контрольно-пропускной пункт "Чонгар" стоят сумасшедшие очереди.

Это произошло после того, как оккупанты объявили об "эвакуации" на Запорожье. Мэр Мелитополя рассказал, что легковые машины стоят в очереди не менее 5 часов, чтобы скрыться во временно оккупированном Крыму.

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Что происходит на КПП "Чонгар"

Оккупанты доигрались в "эвакуацию": спровоцировали безумную панику и не менее безумные очереди. Фото "без слов" на КПП "Чонгар" по дороге от Мелитополя в Крым,

– написал Иван Федоров.

Чиновник рассказал, как российские захватчики проезжают КПП "Чонгар". В частности:

военные и владельцы спецпропусков – вне очереди;

грузовики с награбленным – в отдельной очереди;

тысячи легковых автомобилей – ждут минимум 5 часов.

Оккупанты стоят в очередях, чтобы из Мелитополя убежать в Крым / Фото Ивана Федорова

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