Украина пытается спасти людей с оккупированных территорий Херсонской области
Источник:МВД Украины
Ситуация на левом берегу Херсона – критическая. После подрыва Каховской ГЭС оккупанты не дали людям эвакуироваться. Украина ищет пути, как спасти жителей временно оккупированных территорий.
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и оставили людей на произвол судьбы. К сожалению, уже сообщают, что в одном из домов Новокаховской территориальной общины погибла женщина, которая не могла ходить.
Обратите внимание Украина уже обратилась в Международный уголовный суд по подрыву Каховской ГЭС
Украина ищет пути, как провести эвакуацию
Украина пытается спасти каждую жизнь. Игорь Клименко сообщил, что сейчас ищут пути, как провести эвакуацию с левого берега Херсона.
Мы ищем пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан с левого берега Херсона,
– говорится в сообщении.
Эвакуация с правого берега продолжается
Клименко рассказал, что эвакуация продолжается. Ее пытаются проводить очень быстро. Однако российские захватчики продолжают обстрелы. Спасают не только людей, но и их домашних питомцев.
Россияне не дают людям эвакуироваться самостоятельно
Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты, взорвавшие Каховскую ГЭС, не только не эвакуируют людей, но и не дают им спастись самостоятельно. Россия совершила теракт и держит людей в заложниках.
"Целые семьи сидят на крышах домов, молят о помощи и спасении, но по их просьбе оккупационные власти не реагируют. Они самоустранились от этих обязанностей", – подчеркнул Лубинец.
Сейчас он уже получил сообщение, что людей:
- не пропускают на блокпостах;
- возвращают назад без российского паспорта;
- не допускают на временно оккупированную территорию волонтеров.