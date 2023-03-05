В Украине могут принудительно эвакуировать семьи с детьми из зоны боевых действий: как это будет происходить

Украинское правительство работает над введением принудительного вывоза детей из зон боевых действий. В то же время отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует 24 Канал. По его словам, решение может быть принято уже на этой неделе.

Важно В Купянском районе Харьковщины объявили обязательную эвакуацию: кого это касается

Что известно о принудительной эвакуации семей с детьми из зоны боевых действий

Шмыгаль подчеркнул: если есть живые родители, которые заботятся о ребенке, и не лишены родительских прав – то нельзя отобрать ребенка и вывезти его без их согласия.

Если есть угроза жизни ребенка, мы работаем над тем, чтобы принудительно эвакуировать ребенка с одним из родителей. Такое возможно,

– отметил министр.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что возможное новое постановление предусматривает разрешение ОВА принимать решение "о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют".

Такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия.

"В то же время отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается", – добавила Верещук.

Эвакуация украинцев: последние новости