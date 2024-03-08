Скоро будут в Украине: из Сектора Газа эвакуировали еще 59 украинцев и членов их семей

Из Сектора Газа 7-8 марта удалось эвакуировать очередную группу граждан Украины. По сообщению посольства Украины в Израиле, среди них также есть 15 детей.

Эвакуация состоялась успешно благодаря усилиям представителей Главного управления разведки Минобороны и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте.

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Сейчас эвакуированных украинцев разместили в отеле на территории Египта, в ближайшее время их перевезут в Украину.

7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. Через КП "Рафах" на территорию Египта выведено 59 наших граждан и членов их семей (детей – 15, женщин – 37, мужчин – 8),

– говорится в сообщении посольства.

Эвакуация украинцев из Газы: что известно