Эвакуацию из Волчанска временно приостановили: опасно даже подъезжать к городу

В Волчанске сейчас чрезвычайно напряженная ситуация. Властям пришлось приостановить эвакуацию, поскольку передвигаться по городу и даже близко подъезжать к нему опасно.

Об этом сообщил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. По его словам, в Волчанске все еще остаются люди, преимущественно – пожилого возраста.

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Приостановление эвакуации

Как рассказал Тамаз Гамбарашвили, власть временно приостановила эвакуацию по самому Волчанску. Сейчас в городе работают только военные. Примерно сто жителей до сих пор остаются в пределах Волчанска.

Мы максимально информируем тех, кто остался, чтобы они имели возможность выйти на подступы к городу, чтобы мы могли их эвакуировать. Это преимущественно пожилые люди и преимущественно на тех территориях, где ведутся боевые действия,

– говорит Гамбарашвили.

Он добавил, что военные также способствуют эвакуации. Если воины ВСУ видят гражданского, то они помогают тому выехать за пределы города, где их смогут подобрать волонтеры или Нацполиция. Далее граждан направят в Координационный штаб.

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