"Е*нуло прямо жестко": сильный взрыв прогремел в Ленинградской области
В Ленинградской области в очередной раз становится беспокойно. Посреди дня там раздался мощный взрыв, а в небо взвился столб густого дыма.
Следует добавить, что несколько дней назад причиной беспокойства в Ленинградской области стали удары по Усть-Луге. В этот раз россияне оправдываются плановыми работами.
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Детали "хлопка"
Россияне, проживающие в Ленинградской области, днем 26 января снова начали сообщать о проявлениях "хлопка" в их регионе. Под Выборгом раздался мощный взрыв, а уже после жители города начали фиксировать над городом густой столб дыма.
Короче что-то как е*нуло сейчас, прямо жестко, прямо земля затряслась,
– комментирует ситуацию один из россиян.
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В МВД уже поспешили оправдаться – они заявили, что взрыв под Выборгом плановый. Якобы там ведутся работы по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Интересное решение – не сообщать о таких работах, особенно на фоне недавних ударов по области.
Что произошло в Ленинградской области
- Ночью, 21 января, в Ленинградской области в результате атаки дронов в морском порту пылал нефтяной терминал российской компании "Новатек". Там перерабатывают топливо, какое, в частности, поставляется и для войск России. Указывается, что за ударом стоит Служба безопасности Украины.
- Пожар в порту "Усть-Луга" пылал почти 2 суток. Известно, что технологический процесс на заводе "Новатек" до сих пор остановлен. Оккупанты заявили, что в результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция. Зато пострадавших, по их словам, нет.
- Аналитики московской брокерской компании БКС убеждены, что завод, вероятнее всего, вернется к работе в течение нескольких недель или даже месяцев. Из-за инцидента может пострадать четверть доходов "Новатека".
- Следует добавить, что в 2023 году из порта Усть-Луга, где расположено несколько точек сбыта экспорта сырьевых товаров, в Азию было отправлено 5,2 миллиона тонн нефти, из них 2,8 миллионов поступило из терминала "Новатеку".