Украинские воины проредили ряды оккупантов на Юге и заставили врага бежать

Наши героические ВСУ не устают уничтожать врага. Для россиян ситуация на Юге очень сложна благодаря действиям наших воинов.

Новые данные о ситуации на поле боя сообщил Генштаб ВСУ утром 17 августа. Удалось еще больше проредить ряды русских кафиров на Юге.

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ВСУ заставили врага бежать

Наши военные заметили, что на Южнобужском направлении противник основные силы бросает на то, чтобы удержать занявшие позиции. Также россияне хотят не допустить продвижения наших войск и огневого поражения от ВСУ.

Свои потери россияне хотят каким-либо образом восполнять. Обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и 27 населенных пунктов.

Возле Белогорки оккупанты били из авиации и вели наступательные бои.

Украинские воины изрядно проредили ряды русских захватчиков и заставили врага бежать,

– говорится в сообщении Генштаба.

россияне продолжают вести разведку беспилотными летательными аппаратами.

Что и как теряет враг на войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 августа наши воины ликвидировали уже 43 900 оккупантов. Также много уничтоженной техники врага, среди которой танки и самолеты. Этих потерь у россиян может быть больше, потому что из-за интенсивности боевых действий точно сказать о потерях сложно.

Также Генштаб сообщал о том, как успешно наши морпехи ликвидировали врага. Операция проходила 15 августа. Потери российские оккупанты понесли на Херсонском и Донецком направлениях.

Использование дронов-камикадзе – это еще один из способов уничтожать врага. Наши военные с помощью дрона-камикадзе разрушили наблюдательную вышку врага. После попадания она простояла всего несколько секунд, после чего аккуратно наклонилась и перестала выполнять свои функции.

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